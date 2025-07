FOTO Još poznatih na Jadranu! Ovu slavnu glumicu razotkrila je nećakinja hrpom fotki na Instagramu

Glumica Nicole Kidman ušla je u klub poznatih osoba koje ljetuju na Jadranu. Naime, nećakinja američke glumice na društvenim mrežama podijelila je fotografije iz Hrvatske, a među brojnim licima našlo se i ono holivudske dive. Nicole odmor provodi u društvu sestre Antonije Kidman i nećakinje Lucije Hawley, a društvo je posjetilo Hvar i Dubrovnik. Tri dame su pozirale zajedno u elegantnim bijelim kombinacijama, a posebno je pažnju privukla Nicole koja je ovog puta pokazala svoju prirodnu kovrčavu kosu – nešto što rijetko imamo priliku vidjeti jer na crvenim tepisima često nosi perike.

Foto: Instagram screenshot

O njezinom boravku u Hrvatskoj raspisali su se i strani mediji, posebno ističući glumičin opušten i prirodan izgled, koji se mnogima svidio više od njezinih uobičajenih glamuroznih izdanja.

Podsjetimo, ovoga ljeta već smo imali priliku vidjeti neka poznata lica, koja svojom pojavom i povratkom na Jadran hrvatskom turizmu donose najbolju moguću reklamu te potvrđuju status Lijepe Naše kao nezaobilazne destinacije za svjetski jet-set.

Posljednji u nizu slavnih posjetitelja koji je stigao na našu obalu košarkaška je ikona Michael Jordan. Jedan od najvećih sportaša svih vremena vratio se u Hrvatsku nakon četiri godine, a ovoga puta odmor provodi u društvu obitelji.

Vesela družina Jadranskim morem plovi na raskošnoj 75-metarskoj jahti M'Brace, a nakon što su nedavno viđeni u Veneciji, odlučili su posjetiti našu obalu. Za destinaciju su odabrali Skradin i Nacionalni park Krka, gdje su gliserom obilazili tamošnje prirodne ljepote. Unatoč tome što putuju s tjelohraniteljem, Jordan i njegova 15 godina mlađa supruga Yvette bili su iznimno susretljivi i dobro raspoloženi te su se rado fotografirali s obožavateljima, pokazavši opuštenu stranu koju rijetko viđamo u javnosti. Air Jordan u Hrvatskoj je boravio i 2021. godine. Tada je sa svojom svitom posjetio Split, Šibenik, Dubrovnik i Hvar, a njegova zabava na jahti bila toliko glasna da je morala intervenirati i policija. Michaelov dolazak na Jadran mnogi povezuju s velikim prijateljstvom s Tonijem Kukočem, s kojim je osvojio tri NBA naslova. Kukoč nam je potvrdio da se čuo s Jordanom, koji mu je kratkom porukom javio da je stigao u njegov Split i izrazio žaljenje što se nisu mogli susresti.

Gotovo istovremeno, javnost je otkrila da na Jadranu ljetuje i holivudski glumac Channing Tatum. Zvijezda filmova "Magic Mike" i "21 Jump Street" pokušao je svoj odmor s novom djevojkom, australskom manekenkom Inkom Williams, zadržati u tajnosti, no odao ih je jedan detalj. Williams je na svom Instagram profilu objavila fotografiju s plaže na kojoj u ruci drži pivo zagrebačke pivovare i tako potvrdila da se par odmara upravo u Hrvatskoj. Na snimkama se vidjelo kako uživaju na osamljenoj lokaciji, daleko od znatiželjnih pogleda. Channing je veslao na dasci dok mu je njegova 20 godina mlađa djevojka s obale izjavljivala ljubav. Par je vezu obznanio početkom ove godine, nakon što je Tatum prekinuo zaruke s glumicom Zoë Kravitz.

Apsolutno najveću pažnju ovog ljeta privukao je osnivač Amazona, Jeff Bezos, koji je sa zaručnicom Lauren Sanchez odabrao upravo hrvatsku obalu za posljednje dane opuštanja prije "vjenčanja stoljeća" u Veneciji. Par je stigao krajem svibnja na svojoj spektakularnoj, pola milijarde dolara vrijednoj jahti Koru, a viđeni su na Hvaru, gdje su večerali u poznatom restoranu "Kod barba Luke" u Starom Gradu. Vlasnica restorana za Večernji list je izjavila kako su gosti bili "jako ugodni ljudi" i oduševljeni Starim Gradom. Vrhunac njihova boravka bila je raskošna pjena-zabava koju su priredili na jahti u blizini Cresa, kojom su ujedno proslavili 19. rođendan Laurenina sina Evana. Nakon odmora na Jadranu, par se uputio u Veneciju gdje su na otoku San Giorgio Maggiore izrekli sudbonosno "da". Poput Jordana, ni četvrtom najbogatijem čovjeku na svijetu ovo nije bio prvi boravak u Hrvatskoj, a u Hrvatsku se vratio i na medeni mjesec.

FOTO Ovo je kuća koja je hit na internetu! Amerikanac iz 'Supertalenta' pokazao kako napreduje uređenje nekretnine koju je kupio

Domaći mediji brujali su o mogućem dolasku još jednog tehnološkog mogula, Elona Muska. Iako njegov dolazak nije službeno potvrđen, glasine su se proširile nakon što se kod otoka Lopuda usidrila impozantna superjahta Moonrise. Jahta je u vlasništvu suosnivača WhatsAppa, Jana Kouma, no sumnju da je Musk jedan od gostiju potaknula je prisutnost pomoćnog broda Nebula, helikoptera koji je slijetao na jahtu te crnih kombija koji su viđeni u blizini dubrovačkog aerodroma. Nagađanja je dodatno podgrijala činjenica da se u isto vrijeme na Jadranu odvijalo veliko okupljanje svjetske elite uoči Bezosova vjenčanja.

Posljednje, ali ne i manje važno ime na listi dosadašnjih ovogodišnjih gostiju jest još jedan legendarni košarkaš, Earvin "Magic" Johnson. Johnson je snimljen kako u opuštenoj atmosferi šeta trogirskom rivom u društvu supruge Cookie, bejzbolske legende Davea Winfielda sa suprugom Tonyom te glumačkog para Calloway. Dobro raspoložena družina privlačila je poglede, a Magic je svima uzvraćao osmijehom i rado se fotografirao s obožavateljima, dok je ženski dio društva iskoristio priliku za kupovinu haljina. No, već je dobro poznato da legendarni košarkaš svrati na Jadran, i to godinama. On je postao redoviti gost, a prethodnih godina posjetio je brojne destinacije, uključujući Dubrovnik, Hvar i Korčulu. Njegova je ljubav prema Jadranu i vrlo javna s obzirom na to da na društvenim mrežama često govori o Hrvatskoj, a i ovoga puta je sa svojim pratiteljima podijelio dojmove na ovim platformama te nas dodatno reklamirao.