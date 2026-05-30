Josipa je prije osam godina u 'Životu na vagu' imala 146 kilograma, a ovako izgleda sada

Josipa Lopac, kandidatkinja treće sezone RTL-ova showa Život na vagi, i osam godina nakon sudjelovanja u emisiji je inspiracija mnogima. U show je ušla s 146 kilograma, a do kraja emisije je izgubila čak 57 kilograma i Josipa je potpuno promijenila životne navike, a danas sve na društvenim mrežama oduševljava svojim izgledom, a to potvrđuje i njezina nova objava na Instagramu. Kada je 2018. godine ušla u show, priznala je da joj je sudjelovanje bilo životna prekretnica. Uz pomoć trenera i nutricionista uspjela je do kraja emisije doći do 89 kilograma, no pravi izazov počeo je tek nakon gašenja kamera i Josipa je u njemu uspjela jer je zadržala rezultat koji je postigla u showu te je nastavila živjeti zdravo.

Iako je nakon emisije pokušala održavati formu odlascima u teretanu, ubrzo je shvatila da to nije za nju. Umjesto intenzivnih treninga, ključnom se pokazala jednostavna rutina hodanje. „Naposljetku sam pronašla što je najbolje za mene, ne treniram, samo hodam. Ali jako puno hodam. Obavezno dvaput na dan, rijetko kada samo jednom odem. To je moje vrijeme i samo se posvetim sebi“, ispričala je jednom prilikom za RTL. Dodala je i kako joj je upravo brzi hod bio najbolji način za skidanje kilograma. „Hodanje je zakon!“, poručila je.

Osim fizičke transformacije, Josipa je u međuvremenu prošla i velike životne promjene. Otkrila je kako se rastala od supruga Borisa, s kojim je bila 15 godina u vezi, a deset u braku. „Boris i ja smo se rastali, ali smo ostali u dobrim odnosima. Jednostavno je nakon svega došlo do zasićenja“, rekla je. Ipak, sreća joj se ponovno osmjehnula i novu ljubav pronašla je preko društvenih mreža. Na društvenim mrežama i dalje redovito dijeli fotografije i motivira pratitelje svojim primjerom, dok njezina priča mnogima služi kao dokaz da se upornošću i promjenom životnih navika mogu postići veliki rezultati.