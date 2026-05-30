#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Helen Mirren

VIDEO Slavna oskarovka verbalno je napadnuta, muškarac joj je prišao i nazvao je 'zlobnom cionističkom ku*kom'

Vecernji.hr
30.05.2026.
u 21:00

U jednom trenutku poručio joj je da je “cionistica” koja smatra da “Izrael treba trajati zauvijek zbog Holokausta”, pritom iznoseći i niz uvreda na njezin račun

Britanska glumica Helen Mirren našla se u središtu verbalnog incidenta u Londonu nakon što ju je na ulici napao propalestinski aktivist, nazvavši je “zlobnom cionističkom ku*kom”. Sukob se dogodio u četvrti Tower Hill u istočnom Londonu dok je 80-godišnja oskarovka šetala sa suprugom, redateljem Taylorom Hackfordom. Video incidenta pojavio se na društvenim mrežama, a prikazuje kako nepoznati muškarac prilazi glumici i iako na početku izgleda kao da je riječ o obožavatelju koji je samo želi pozdraviti, uskoro se čuje kako je optužuje za otvorenu podršku Izraelu. U jednom trenutku poručio joj je da je “cionistica” koja smatra da “Izrael treba trajati zauvijek zbog Holokausta”, pritom iznoseći i niz uvreda na njezin račun.

Hackford je reagirao burno te muškarcu rekao da ih prestane uznemiravati. Iako nema židovsko ni izraelsko podrijetlo, Mirren je godinama javno izražavala podršku Izraelu. Još 1967., nakon Šestodnevnog rata, volontirala je u kibucu HaOn uz Galilejsko jezero, a kasnije je više puta isticala kako podržava pravo Izraela na postojanje te se protivila kulturnim bojkotima izraelskih umjetnika. Prošle godine bila je među više od 2.000 osoba iz filmske i zabavne industrije koje su potpisale otvoreno pismo osude napada Hamasa 7. listopada 2023. godine. Također je podržala sudjelovanje Izraela na Eurosongu zajedno s poznatim imenima poput Amy Schumer i Mile Kunis.

Tijekom promocije filma “Golda”, u kojem je utjelovila izraelsku premijerku Goldu Meir, Mirren je izjavila kako vjeruje u “budućnost i trajno postojanje Izraela”, ali je istodobno kritizirala određene poteze izraelske vlade i izrazila zabrinutost zbog političkog smjera zemlje.  Tijekom gostovanja 2023. godine na izraelskom Kanalu 12, promovirajući film Golda o vodstvu Golde Meir tijekom Jomkipurskog rata 1973., Mirren je izjavila svoju podršku Izraelu: “Vjerujem u postojanje Izraela i vjerujem da Izrael mora nastaviti postojati u budućnosti, zauvijek... Vjerujem u Izrael zbog Holokausta”, prenosi Daily Mail. Tijekom razgovora Mirren je otkrila da su je neki pokušali odgovoriti od prihvaćanja uloge zbog kontroverznog položaja Izraela u suvremenim međunarodnim odnosima. Unatoč tome, ostala je pri odluci da utjelovi povijesnu osobu, rekavši: “U Izraelu sam upoznala nevjerojatne ljude.”

Komentara 1

VA
VanjaPlank
21:27 30.05.2026.

Mladi bi rekli ,lajk

OTKRILA U MEMOARIMA

Slavna glumica otkrila: 'Cijenjeni oskarovac mi je pokazao testise kad sam imala 19 godina'

Sve se, kako piše, odigralo na privatnoj zabavi u četvrti Los Feliz u Los Angelesu, na koju je stigla s prijateljicom. Umjesto glamuroznog okupljanja, zatekla je tek "malu grupu muškaraca koji su sjedili zajedno, razgovarali, pili i pušili travu". Gotovo odmah osjetila je nelagodu. U sobi su, osim nje i prijateljice, bili isključivo stariji muškarci, a atmosfera je bila takva da je instinktivno osjetila kako tamo ne pripada

Neal McDonough
OTVORIO DUŠU

Poznati glumac o crnoj listi Hollywooda: 'Smatrali su me vjerskim luđakom, izgubio sam sve zbog jednog principa'

Priča o padu Neala McDonougha započela je 2010. godine na setu ABC-jeve serije "Scoundrels". Samo tri dana nakon početka snimanja, glumac je dobio otkaz. Razlog nije bio nedostatak talenta ili neprofesionalnost, već čvrsto uvjerenje koje je godinama bilo dio njegovih ugovora: McDonough, predani katolik, odbijao je snimati intimne scene i ljubiti bilo koju ženu osim svoje supruge Ruvé.

POSVETA DOMOVINI

Anto Beko Hrvatima za Dan državnosti poklonio domoljubnu pjesmu 'Crven, bijeli, plavi'

“Crven,bijeli, plavi” je i oda počasti i zahvale hrvatskim braniteljima i žrtvama Domovinskog rata, te svima onima koji su doprinijeli stvaranju neovisne Hrvatske. Ova pjesma, koja već na prvo slušanje osvaja srca publike, na dobrom je putu da postane novi Antin “hit”. Za to je, uz Antu, koji se je ponovno predstavio vrhunskom vokalnom izvedbom, najzaslužniji  autor teksta Bruno Cmrk

