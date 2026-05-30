VIDEO Slavna oskarovka verbalno je napadnuta, muškarac joj je prišao i nazvao je 'zlobnom cionističkom ku*kom'

Britanska glumica Helen Mirren našla se u središtu verbalnog incidenta u Londonu nakon što ju je na ulici napao propalestinski aktivist, nazvavši je “zlobnom cionističkom ku*kom”. Sukob se dogodio u četvrti Tower Hill u istočnom Londonu dok je 80-godišnja oskarovka šetala sa suprugom, redateljem Taylorom Hackfordom. Video incidenta pojavio se na društvenim mrežama, a prikazuje kako nepoznati muškarac prilazi glumici i iako na početku izgleda kao da je riječ o obožavatelju koji je samo želi pozdraviti, uskoro se čuje kako je optužuje za otvorenu podršku Izraelu. U jednom trenutku poručio joj je da je “cionistica” koja smatra da “Izrael treba trajati zauvijek zbog Holokausta”, pritom iznoseći i niz uvreda na njezin račun.

Actress Helen Mirren in East London yesterday gets called a zionist bitch pic.twitter.com/CO8TLLIhaU — London & UK Street News (@CrimeLdn) May 28, 2026

Hackford je reagirao burno te muškarcu rekao da ih prestane uznemiravati. Iako nema židovsko ni izraelsko podrijetlo, Mirren je godinama javno izražavala podršku Izraelu. Još 1967., nakon Šestodnevnog rata, volontirala je u kibucu HaOn uz Galilejsko jezero, a kasnije je više puta isticala kako podržava pravo Izraela na postojanje te se protivila kulturnim bojkotima izraelskih umjetnika. Prošle godine bila je među više od 2.000 osoba iz filmske i zabavne industrije koje su potpisale otvoreno pismo osude napada Hamasa 7. listopada 2023. godine. Također je podržala sudjelovanje Izraela na Eurosongu zajedno s poznatim imenima poput Amy Schumer i Mile Kunis.

Tijekom promocije filma “Golda”, u kojem je utjelovila izraelsku premijerku Goldu Meir, Mirren je izjavila kako vjeruje u “budućnost i trajno postojanje Izraela”, ali je istodobno kritizirala određene poteze izraelske vlade i izrazila zabrinutost zbog političkog smjera zemlje. Tijekom gostovanja 2023. godine na izraelskom Kanalu 12, promovirajući film Golda o vodstvu Golde Meir tijekom Jomkipurskog rata 1973., Mirren je izjavila svoju podršku Izraelu: “Vjerujem u postojanje Izraela i vjerujem da Izrael mora nastaviti postojati u budućnosti, zauvijek... Vjerujem u Izrael zbog Holokausta”, prenosi Daily Mail. Tijekom razgovora Mirren je otkrila da su je neki pokušali odgovoriti od prihvaćanja uloge zbog kontroverznog položaja Izraela u suvremenim međunarodnim odnosima. Unatoč tome, ostala je pri odluci da utjelovi povijesnu osobu, rekavši: “U Izraelu sam upoznala nevjerojatne ljude.”