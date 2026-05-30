VIDEO Sjećate li se ove ljepotice iz 'Američke pite'? Danas ima 52 godine i pokazala je kako izgleda u badiću

Shannon Elizabeth, poznata po ulogama u hitovima "American Pie" i "Scary Movie", nedavno je napravila zaokret u karijeri, a sada je prvi put nakon dva desetljeća pokazala svoju besprijekornu figuru u kupaćem kostimu. Nakon što je prošlog mjeseca pokrenula profil na platformi OnlyFans i u samo tjedan dana ostvarila zaradu od gotovo milijun dolara, glumica se zaputila na odmor na Mauricijus.

Svojim je pratiteljima podijelila snimke s plaže na kojima pozira u smeđem jednodijelnom kostimu s dubokim dekolteom, ne skidajući osmijeh s lica. Elizabeth je također snimljena kako uživa na suncu u crnom modelu s V-izrezom prije osvježenja u oceanu. Ovo je njezino prvo službeno poziranje u kupaćem kostimu još od legendarnog snimanja za Maxim 2001. godine, što je izazvalo val oduševljenja među obožavateljima.

U komentarima su se nizale pohvale: "Predivna si", "Još uvijek izgledaš odlično", "Kako je moguće da ne stariš? Koja je tvoja tajna?", "Bezvremenska ljepota". Shannon je istaknula kako je profil otvorila upravo kako bi ojačala vezu s fanovima, a ovaj novi poslovni pothvat uslijedio je nakon razvoda od Simona Borcherta. Par se upoznao 2015., vjenčali su se 2021. godine, no njihova je bračna priča službeno završila ranije ovog mjeseca.