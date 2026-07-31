'Samo jednom sam otkazao koncert i to kada sam na putu prema nastupu doživio prometnu nesreću'

Glazbenika Joška Čaglja Jolu u srpnju smo imali prilike vidjeti na Melodijama Jadrana gdje je izveo svoju novu pjesmu "Zovu me vile". Novi je to energični pop singl koji je predstavio publici, a za koji će objaviti i spot. Popularni Jole odlučio se za način rada u kojem izbacuje jedan po jedan singl, a u skorije vrijeme planira i album. Osim toga, pjevač, baš kao i prošlih godina, cijelo ljeto nastupa te je prisutan u brojnim mjestima i gradovima u Hrvatskoj, a upravo prije jednog takvog nastupa uhvatio je vremena te nam opisao svoju novu pjesmu, ali i ispričao planove za ljeto. Naravno, dotaknuli smo se i njegovih početaka, obitelji na koju je jako ponosan, ali i pogleda na hejtere i glazbu danas.