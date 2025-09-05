FOTO Ines iz 'Ljubav je na selu' otkrila pravu istinu o svom odnosu s farmerom Antom!

Ines Petrić, jedna od najpoznatijih sudionica emisije 'Ljubav je na selu', redovito privlači pozornost javnosti svojim zavodljivim objavama koje dijeli na društvenim platformama. Posebnu pozornost izazvala je fotografijom koju je objavila prije tjedan daan, a na kojoj se pojavljuje uz farmera Antu Munitića iz 16. sezone showa.

Foto: Facebook

U razgovoru za RTL.hr progovorila je detaljnije o prirodi njihove veze. "Jako smo dobri frendovi Ante i ja. Ante je iz mjesta gdje imam djedovinu, družimo se i čujemo često. U Splitu gledam nekretninu za sebe, pa mi je teško odlučiti jer mi se sviđaju. Kaštela, gdje su mi moji korijeni, Split i Brač. Malo sam neodlučna po tom pitanju jer se svugdje tu navedeno osjećam jako dobro i jako mi je dobra energija tu," objasnila je Ines. "Ante je super tip i super se slažemo", nadodala je. Ines, koja je oduvijek bila osoba koja planira unaprijed, otkriva da ju srce poziva natrag u Dalmaciju, što s obzirom na njezine kaštelanske korijene i ne čudi.

Rekorder u 'Životu na vagi' izgubio je gotovo 90 kg, a danas više ovako ne izgleda

"Ja sam uvijek bila osoba koja razmišlja za svoju budućnost i unaprijed. Budući da sam Dalmatinka s kaštelanskim genima, normalno je da me srce vuče u svoju Dalmaciju gdje ću se vratiti kad-tad. U Dalmaciji ljudi mirnije žive s manje stresa, meni se kao pravoj Kaštelanki sviđa taj stil života. Sebi sam napravila život da ne moram nikoga trpjeti nizašto. Pokušavam živjeti život sa što manje stresa i nervoze, zato tražim nešto malo za sebe, a da ima prostor i tu dušu", izjavila je Ines. Vrijedi spomenuti da je Ines u popularnoj emisiji tražila svoju srodnu dušu čak sedam puta, no uspjeh joj je izmicao.