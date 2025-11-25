Naši Portali
OMILJENI KULINARSKI SHOW

FOTO Evo tko je napustio 'MasterChef'!

25.11.2025.
u 23:30

Iz najpoznatije TV kuhinje odlazi Vjekoslav Krsnik, nakon stres testa u kojem su kandidati morali pripremiti jelo inspirirano koktelom te uvjeriti goste, autore koktela Dominika Bečvardija i Antonija Jakovca, kao i žiri, da su razumjeli aromatsku priču koju su dobili u čaši.

Vjekoslavovo jelo, premda ambiciozno, nije zadovoljilo kriterije žirija, što je na kraju presudilo njegovu daljnjem sudjelovanju u showu. Tijekom kuhanja, Vjekoslav je otvoreno govorio o emocijama koje su ga vodile. Piće koje su za njega pripremili gosti oživjelo je uspomene na dom i more. „Htio sam se osjećati kao da sam na moru, kao da sam doma, a škamp koji je moja najdraža namirnica došao je kao naručen da pokušam prenijeti osjećaj mora i doma“, objasnio je. Na tanjur je donio poeliranog škampa, tartar od dinje, krastavca i cvjetače te kremu od karamelizirane cvjetače s gelom od marakuje. No žiri je istaknuo niz problema. „Vjeko, tvoj tanjur je imao nekoliko tehničkih minusa... vizualno tanjur nije bio zadovoljavajući“, objasnio je Dominik. Chef Stjepan nadovezao se napomenom da je jelo bilo dobro osmišljeno, ali marakuje je trebalo biti više, a krastavac oguljen.

I drugi kandidati donijeli su snažne, vrlo osobne interpretacije svojih koktela. Antonija je predstavila kompleksno jelo u kojem je svaki element imao jasnu funkciju. „Sve što si rekla stoji, jako mi se sviđa sama prezentacija i vizualni dio i promišljenost svih sastojaka“, rekao joj je Antonio, dok je Goran njezin tanjur opisao riječima: „Ovo je po meni spektakl.“ Renata je pripremila jelo koje ju je vratilo na pravo romantično iskustvo iz prošlosti, a Dominik je njezinu izvedbu pohvalio riječima: „Lijep je balans okusa.“

Mark je ponudio minimalistički koncept lubenice aromatizirane sojom, s avokadom i pršutom od tune, što je Stjepan opisao kao „neobično zanimljivu kombinaciju“, uz napomenu da je sezama bilo previše. Damjan je predstavio jelo koje nije u potpunosti ostvarilo njegovu viziju zbog nedostatne espume. „Htio sam da izgleda kao pod oblakom... no nije bilo dovoljno kreme“, napomenuo je.

Nakon konačne odluke žirija, uslijedio je emotivan rastanak od Vjekoslava. „Iz MasterChefa ću pamtiti, osim toga kako se rade gelovi i kreme, puno toga. Ovo je bilo intenzivno iskustvo... Hvala vam“, rekao je Vjekoslav žiriju, dodajući kako sada vjeruje da je „puno, puno bolji kuhar nego što je bio kad je došao“.

