Jakov Jozinović otkrio nam je koja mu je zvijezda prognozirala da će za njim poludjeti djevojke: 'Možda je bila u pravu'

Vinkovčanin Jakov Jozinović (20) nova je zvijezda hrvatske glazbene scene, a napravio je nešto što dosad nikom nije pošlo za rukom. Premda je tek prije nekoliko dana izdao svoj prvi singl "Polje ruža", koji mu je napisao Matija Cvek, rasprodao je čak pet Sava Centara u Beogradu, a nakon koncerta u Tvornici kulture najavio je i turneju po svim gradovima u regiji. Osim Beograda, gdje nastupa od 27. ožujka do 1. travnja, pjevat će i u Novom Sadu 14. ožujka, Skoplju 9. travnja i Ljubljani 8. svibnja. Na splitskim Gripama nastupa 14. veljače, riječkom Zametu 28. veljače, osječkom Gradskom vrtu 7. ožujka, a kulminacija će biti u Areni Zagreb 19. lipnja. Jakov nam je u razgovoru otkrio sve o svojoj karijeri, ali i planovima.

Jakove, kako se osjećate? Do prije godinu dana niste mogli ni sanjati da ćete davati ovakve intervjue i nastupati u Areni. Odmalena sam sanjao o tome, ali nisam očekivao da će sve doći tako brzo. Još uvijek nisam potpuno svjestan svega što mi se događa. To su jako velike stvari i imam veliko strahopoštovanje prema svemu – datumima, dvoranama, ljudima. Ali vjerujem da je sve to s razlogom i da će dobro završiti.

Kako je započeo vaš glazbeni put? Doslovno odmalena. Kad sam tek počeo govoriti i proizvoditi zvukove, znao sam da ću se baviti pjevanjem. To je bio moj poziv od prvog dana, nikad nisam dvojio.

Na kojoj ste glazbi odrastali i tko su vam bili uzori? Najveći uzor mi je uvijek bio Oliver. Pratio sam ga odmalena. Volio sam i Tošu Proeskog, Gibu… stvarno ima puno imena. Kao mali slušao sam i stranu glazbu, recimo Shawna Mendesa. Danas jako volim Lennyja Kravitza i Robbieja Williamsa, ali žanrovski sam širok.

Koji je bio vaš prvi nastup? U četvrtom razredu osnovne škole, u emisiji "Djeca pjevaju hitove". Pjevao sam “Ti si moja prva ljubav” Dina Jelusića. Godinu poslije pjevao sam “One Night Only” od Jennifer Hudson, što sam kasnije izveo i u Zvjezdicama.

Kako pamtite iskustvo u Zvjezdicama? Kao predivno iskustvo. Upoznao sam puno prijatelja, pazili su na nas, učili nas da uživamo u glazbi. Baš me izgradilo i imam jako lijepa sjećanja.

Sa 16 godina došao je i Supertalent. Zašto ste odabrali “Bohemian Rhapsody”, i to u potpuno drukčijoj verziji? U tom trenutku mi je to bila idealna izvedba. Sa 16 godina mislio sam da tako treba biti – i neka je. Supertalent mi je bio reality check, naučio sam puno o sebi i o sceni.

Maja Šuput tada je rekla da biste mogli biti netko za kim će djevojke poludjeti. Danas se čini da je bila u pravu. Sjećam se, nasmijao sam se. Možda nešto od toga i ide u tom smjeru, ali mislim da je još dug put do toga da se tako nešto kaže ozbiljno. Ali možda je imala pravo, tko zna.

FOTO Thompson započeo dvoransku turneju! Velika gužva stvorila se prije početka koncerta, evo kako je sve izgledalo

Kako su počele vaše obrade na društvenim mrežama? Jeste li očekivali da će toliko “buknuti”? Nisam. Plan je bio objaviti pjesmu “Polje ruža”, pa polako krenuti s koncertima. Ali publika je reagirala puno prije pjesme. Objavljivao sam izvedbe s nastupa – svoje pjesme, tuđe pjesme, obrade. Ljudi su ih počeli dijeliti, dolaziti sve više na profil… I tako je sve krenulo potpuno spontano. To je najeksponiranije što mi se dogodilo i sve se to dogodilo prije moje prve službene pjesme.

Uslijedili su veliki nastupi, pa čak i rasprodani Sava centri jedan za drugim. Kako ste to doživjeli? To je ludo. Možeš biti samo zahvalan i dati sve od sebe. To su dvorane u kojima ljudi sanjaju nastupati, i zato imam golemo strahopoštovanje. Želim napraviti najbolje koncerte ikad jer to publika zaslužuje.

Jeste li emotivna osoba? U Beogradu ste čak i zaplakali na pozornici... Jako sam emotivan. Ali u ovoj brzini ponekad ni ne stignem osjetiti sve kako treba jer se sve događa suludo brzo. No pjesme uvijek osjećam. Ne znam pjevati bez emocije. Svaku pjesmu doslovno osjetim u sebi.

Bavili ste se tenisom, a spomenuli ste da mu se želite vratiti. Zašto baš tenis? Trenirao sam pet godina i to me jako veže uz djetinjstvo. To je sport u kojem se najviše vidim. Pomaže mi i u čišćenju glave. Stvarno ga volim.

Prezime Jozinović mnogima je zazvonilo. Stric Darko bio je poznati nogometaš Cibalije i Hajduka. Kako to da niste i vi igrali nogomet? I tata i stric bili su nogometaši, tata je igrao za Cibaliju. Ali ja sam uvijek bio kontra. Nisam htio nogomet, htio sam nešto svoje. Kad sam čuo da prijatelj ide na tenis, rekao sam: "To je to." Tako sam završio u tenisu. Totalna suprotnost, ali meni je to super.

Kako su vaši roditelji reagirali na vaš glazbeni izbor? Apsolutno su me podržali. Znali su da je to moj put, jer su to sa mnom živjeli svaki dan.

Često spominjete vjeru. Koliko je ona važna u vašem životu? Puno. Ona me čini stabilnim i mirnim. Vjera mi pruža mir koji mi nitko drugi ne bi mogao dati. U ovom poslu ima svega, a ona me drži čvrstim i na zemlji.

Bojite li se poroka estrade? Ne. Nikad mi to nije bila ni najmanja sumnja. Ovo radim iz ljubavi, ne zbog krivih razloga.

Kako izgleda vaš inbox na društvenim mrežama? Nema mira (smijeh). Poruke mi doslovno dolaze svake minute po nekoliko. Ali super je. Što stignem – pročitam. To znači da se publika širi i da želi komunikaciju. Ja volim biti dostupan ljudima.

Slobodni ste, nemate djevojku. Kakva bi vas djevojka mogla osvojiti? Dobar karakter, humor i dobar glazbeni ukus. Ostalo je manje važno.

Studirate novinarstvo. Kako ste se odlučili za taj smjer? Zbog smjera Mediji i javnost, koji biramo nakon treće godine. Najviše me zanimaju marketing i PR. Tko zna, možda ću jednog dana i ja nekoga intervjuirati, sviđa mi se taj svijet.

Nedavno ste rasprodali Tvornicu, a sada najavili Arenu. Kako ste se odlučili na tako velik korak? Tvornica se rasprodala u tri minute i publika je bila ljutita što je samo jedan koncert. S obzirom na to da nemamo puno dvorana srednje veličine u Zagrebu, logičan korak bila je Arena – moj najveći dječački san. Arena će biti s pozornicom u sredini, da svima budem blizu. Ne želim da itko bude 300 metara daleko i da me jedva vidi. Do tada će izaći i moj prvi album "Ja za čuda letim", tako da neću pjevati samo obrade.

U kojoj je fazi vaš album? Nije još potpuno gotov, ali radimo intenzivno. Osim Matije Cveka, tu je i Laura Sučec, odnosno Laurakojapjeva, izuzetno talentirana glazbenica koja mi na koncertima pjeva back vokale. Bit će još autora sigurno.

Laura je imala zapažen nastup na Dori ove godine, jeste li se vi prijavili za iduću? Ove godine nisam stigao. Previše se toga događalo. Ali jednog dana bih volio. Želja mi je vratiti Eurosong u Hrvatsku. Mislim da to nakon Baby Lasagne stvarno zaslužujemo.

Koji su vam daljnji planovi u glazbenoj karijeri? Samo uživati u svemu ovome i iduće godine napraviti najljepšu turneju ikad – da to postane moja mala velika povijest.