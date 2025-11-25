Brigitte Bardot hitno hospitalizirana, stanje joj je ozbiljno

Brigitte Bardot, filmska ikona i jedna od najpoznatijih aktivistica za prava životinja, u 92. godini života ponovno se našla na operacijskom stolu, a njezino je stanje, prema posljednjim informacijama, vrlo ozbiljno. Bardot je, kako izvještavaju francuski mediji, prije desetak dana hitno prevezena u privatnu kliniku Saint-Jean u Toulonu, na jugu Francuske, gdje se i dalje nalazi pod intenzivnom medicinskom skrbi. Ova iznenadna hospitalizacija nastavak je zdravstvene drame koja je započela ranije ove jeseni, a povezana je s istom, zasad javnosti nepoznatom bolešću koja ju je već jednom prikovala za bolnički krevet.

Njezini obožavatelji diljem svijeta nadaju se oporavku, no šture informacije koje dolaze do javnosti ne ostavljaju mnogo prostora za optimizam, već samo pojačavaju osjećaj neizvjesnosti koji obavija sudbinu jedne od posljednjih velikih diva zlatnog doba filma.

Podsjetimo, ovo je drugi put u kratkom razdoblju da je Bardot zatražila hitnu liječničku pomoć. U listopadu 2025. godine provela je čak tri tjedna u bolnici u Toulonu, nedaleko od svog utočišta u Saint-Tropezu, gdje je također bila podvrgnuta operaciji. Tada je njezino stanje opisano kao "zabrinjavajuće", no nakon operativnog zahvata, njezin je ured pokušao umiriti javnost priopćenjem u kojem je stajalo da se radilo o "manjoj operaciji" te da se glumica dobro oporavlja u udobnosti svog doma. Ta je vijest došla nedugo nakon što je Bardot, također u listopadu, bila prisiljena osobno demantirati bizarne i zlonamjerne glasine o vlastitoj smrti koje su se munjevito proširile društvenim mrežama. Činilo se da se situacija smiruje, no najnoviji događaji potvrđuju da je bitka za zdravlje daleko od gotove i da je bolest s kojom se suočava puno ozbiljnija nego što se isprva mislilo.

Zdravstveni problemi za Brigitte Bardot, nažalost, nisu novost. Glumica, koja je desetljećima živjela povučenim životom na svom imanju "La Madrague", okružena životinjama kojima je posvetila život, i ranije se suočavala s izazovima. U srpnju 2023. godine, tijekom ekstremnog toplinskog vala koji je pogodio jug Francuske, imala je ozbiljnih respiratornih poteškoća zbog kojih je bila potrebna intervencija hitne pomoći. Iako se i tada uspjela oporaviti, taj je događaj bio jasan pokazatelj njezine krhkosti. Točna priroda bolesti koja ju sada muči i dalje je strogo čuvana tajna. Obitelj i bliski suradnici ne izlaze u javnost s detaljima, poštujući njezinu dugogodišnju želju za privatnošću, što dodatno potiče spekulacije i duboku zabrinutost među njezinim vjernim pristašama, koji se nadaju da će njihova ikona još jednom pokazati svoju poznatu borbenost.

FOTO Thompson započeo dvoransku turneju! Velika gužva stvorila se prije početka koncerta, evo kako je sve izgledalo

Cijela situacija obavijena je velom tajne, a nedostatak službenih informacija samo pojačava tjeskobu. Dok mediji poput francuskog Le Monde prenose tek osnovne informacije, društvene mreže preplavljene su porukama podrške i molitvama za oporavak žene koja je obilježila jednu eru. Brigitte Bardot nikada nije bila samo glumica; ona je bila simbol slobode, seksualne revolucije i nekonvencionalnosti, a kasnije se transformirala u beskompromisnu borkinju za one koji nemaju glas – životinje. Njezina snaga i odlučnost bile su legendarne, kako na filmskom platnu, tako i u aktivističkoj areni. Upravo se te snage sada svi prisjećaju, nadajući se da će je voditi kroz najtežu bitku dosad, onu za vlastiti život, daleko od svjetala reflektora koja je davno napustila, ali koja je nikada nisu prestala pratiti.

Brigitte Bardot povukla se s filma na vrhuncu slave, 1973. godine, šokiravši svijet odlukom da glamur i obožavanje zamijeni potpunom posvećenošću aktivizmu. Osnovala je Fondation Brigitte Bardot, organizaciju za zaštitu životinja koja je postala njezin životni projekt i ostavština. Iako se odrekla karijere, nikada se nije odrekla svog utjecaja, koristeći ga za lobiranje protiv okrutnosti nad životinjama, od borbe protiv lova na tuljane do promicanja vegetarijanstva.