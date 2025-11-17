Naši Portali
DIRLJIVA POSVETA

VIDEO Potekle i suze! Severina sve dirnula posvetom majci koju rijetko pokazuje, ovo joj je poručila

Foto: Instagram
1/15
VL
Autor
Vecernji.hr
17.11.2025.
u 17:00

Nakon rasprodanih koncerata u Areni, Severina je na Instagramu podijelila intiman trenutak posvećen majci Ani. Pjevačica, koja rijetko eksponira obitelj, dirljivom objavom ganula je tisuće obožavatelja

Desetak dana nakon spektakla u zagrebačkoj Areni, najpopularnija domaća pjevačica Severina s obožavateljima je podijelila emotivnu uspomenu. Objavila je snimku svoje majke Ane Vučković kako iz publike pjeva stihove pjesme "Dalmatinka", koju joj je kći posvetila. Prizor je bio prikazan i na velikim LED ekranima, a uz video je stajala snažna poruka: "[MOJOJ MAJCI] Ja sam bila tvoja mala... i još uvik sam", poručila je Severina najvažnijoj ženi u svom životu.

Objava je izazvala lavinu emotivnih reakcija na društvenim mrežama. - "Kakav prizor i naravno suze", "Jedna je mama", "Baka Ane kraljica" - samo su neki od komentara koji su dirnuli publiku. Mnogi su istaknuli kako je upravo prisustvo majke zaokružilo priču o savršenom koncertu, opisujući kako su se Severini "sve kockice posložile".

Iako su iznimno bliske, gospođa Ana nikada nije voljela medijsku pozornost i rijetko se pojavljuje u javnosti. Njezina diskretna, ali snažna podrška bila je Severini najveći oslonac, posebice tijekom teške borbe za skrbništvo nad sinom Aleksandrom. Upravo ta samozatajnost čini njihovu vezu posebnom, a rijetke zajedničke trenutke koje pjevačica podijeli još vrjednijima.

Inače, ovo nije prvi put da Severina javno objavljuje majku na društvenim mrežama. Podsjetimo, poznata hrvatska pjevačica je na Badnjak prošle godine svojim pratiteljima na društvenim mrežama podarila emotivan trenutak, podijelivši video sa svojom majkom Anom i najbližim članovima obitelji tijekom blagdanskog okupljanja u svom domu.

FOTO Severinina majka slomljena! Na koncertu je zaplakala, a prijateljica ju je grlila
1/33

Pjevačica je zablistala u dugoj svjetlucavoj bijeloj haljini tijekom posebnog blagdanskog fotografiranja, kojem su prisustvovali njezina majka Ana, sin Aleksandar te drugi bliski članovi obitelji i prijatelji. "Moja mama je najbolja... i najljepša", napisala je Severina uz dirljivu snimku na kojoj grli i ljubi svoju majku.

Severinin odnos s majkom Anom oduvijek je bio izuzetno blizak i poseban. Pjevačica je ranije otkrila potresne detalje iz vremena svog rođenja, kada je njezina majka provela pet mjeseci u komi nakon poroda. "Kaže da je vrijedilo", podijelila je jednom prilikom Severina, pokazujući koliko je snažna veza između njih dvije.

FOTO Severina na drugom koncertu u Areni poslala snažnu poruku: Dižem bijeli lancun protiv crnila!
1/25

"Ne lak život je prošla sa nepodnošljivom lakoćom postojanja... Bodrila me, bila uz mene kad je bilo najteže, njen smijeh me liječio", napisala je svojevremeno Severina o svojoj majci. Ana je svojoj kćeri bila najveća podrška u svim životnim situacijama, uključujući i nedavne obiteljske izazove.

