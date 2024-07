FOTO Ella Dvornik odlučila se na drastičnu promjenu izgleda i to na nagovor kćeri Balie i Lumi

Influencerica Ella Dvornik voli se poigravati sa svojim imidžem i često ga mijenja, a pogotovo se voli zaigrati kada su u pitanju boja i dužina njezine kose. Ovaj put na promjenu su je nagovorile kćeri Balie i Lumi i nakon posjeta frizeru Ella je svojim pratiteljima, kojih samo na Instagramu ima 536 tisuća, pokazala finalni rezultat i novu boju kose.

- Rekla sam kćerkama da ću ići frizeru i da ne znam što da radim. Balie je rekla da skratim kosu da budem kao “one” a Lumi da bude roza ili ljubičasta. I što je čovjeku činiti nego uslišiti želje ( a teško mi je palo) pa sam se zaletjela do Vikler i ruža zamijenila ekstenzije i nabacila rozu ili ljubičastu boju jer je “doslovno” ta boja, malo ću je zadržati a onda opet u normalu nakon ljeta. P.S. curke su oduševljene - napisala je Ella i objavila nekoliko fotografija nove frizure. Ova promjena svidjela se i njezinim pratiteljima i dali su joj to do znanja u komentarima.

- Predobro. Top topova. Lijepo ti stoji. Ma idi ženo, ovo je predobro. Prekrasna ti je kosa, kao i ti, naravno. Prelijepa kao Pepeljuga iz bajke. Je l' ima koja boja koja tebi ne stoji? A što ćeš Ella, tebi sve stoji od boje bo odjeće. Nikad ljepša - poručuju pratitelji Elli. Prošlo ljeto javnost je saznala kako se Ella razvodi od suprug Charlesa Pearcea te se ove godine s kćerima iz Bala, gdje je obitelj živjela zadnje tri godine, vratila u Zagreb. Nedavno je s Balie i Lumi bila na odmoru u Sutivanu na Braču gdje živi njezina mama Danijela Dvornik.

- Uživam sa djecom i djeca sa mnom. Svi zajedno uživamo u njihovoj slobodi. Sutivan je je još ono mjesto gdje djeca uživaju biti djeca u pravom smislu te riječi. Ako nije tako za druge za mene i Ellu još jest. Sviđa mi se to što Ella ima tako otvoren i jednostavan način sa djecom, ona je ona “nemajka” za današnje pojmove “control freak“ majki - otkrila je Danijela na Instagramu uz emotikon koji plače od smijeha pa nastavila: - Ali djeca neizmjerno uživaju u vlastitoj slobodi, djetinjstvu kakvo bi trebalo biti. Oba dvije plivaju samostalno, skaču u more i baš uživaju u morskim radostima. Nema ljepše nego kad nakon večernje šetnje zapjevaju “Noćno kupanje”, što znači da se moramo okupati prije spavanja. A onda ničim izazvane kažu “ti si naša najbolja baka!” Ne postoji nijedan bolji kompliment na svijetu. - priznala je ponosna baka.

