Sudeći prema prvom nastupu meteorologinja Katarina Katušić će pred kamerama dugo ostati

Svečanost otvaranja Olimpijskih igara, HRT 2, dvije ruže

Pariz i Francuska za otvaranje Olimpijskih igara priredili su nešto neviđeno i što dosad nikome nije palo na pamet. Svečanost otvaranja uvijek je bila na sportskom stadionu i sve onda izgleda vrlo slično, a Pariz nam je ceremoniju hrabro priredio usred grada i većim dijelom na rijeci Seini i uz nju. Planove im je pokvarila jaka kiša, a tu su najkraću šibicu izvukli sportaši koji su kisnuli nekoliko sati, ali mi koji smo pratili prijenos preko TV ekrana nismo bili zakinuti ni za što unatoč kiši. Budimo iskreni, defile sportaša koji zbog broja zemalja uvijek traje minimalno dva sata nikad nije ludo zanimljiv, ali ovdje je bilo zanimljivije utoliko što su sportaši bili na brodovima na rijeci. Hrvatska je bila sama na brodu te je netko na Twitteru primijetio da, kad kupiš Rafale, onda dobiješ i svoj brod. Isto tako, svako malo je bila neka umjetnička pauza s nekom novom cjelinom, a posebno bih istaknuo cjelinu sa skulpturama istaknutih Francuskinja koje još nemaju svoj pravi kip u Parizu, koji je inače prepun spomenika. Na ovo se odlično nadovezuje činjenica da smo prvi put u Hrvatskoj imali ženu za komentatoricu ceremonije otvaranja, što je jako dobro odradila Zrinka Grancarić, a partner joj je bio Marko Šapit. Mnogi smatraju da su ipak previše komentirali kako su pokisnuli, no autor ovih redaka neće biti licemjer i to kritizirati jer i on mrzi kisnuti. Drugi dan je izbila silna halabuka na društvenim mrežama oko nečega što nitko od ljutitih nije primijetio u samom prijenosu, da je navodno rekreirana Da Vincijeva "Posljednja večera" s performerima koji su malo prije predstavljali modu. Ispostavilo se da to ipak nije bila "Posljednja večera" nego slika "Gozba bogova" Jana van van Bijlerta koja prikazuje Dioniza i Apolona, a ne Isusa. Da je i bila "Posljednja večera", to bi bila tisućita obrada te popularne slike koja se često koristi u pop kulturi.

Katarina Katušić, HRT, dvije ruže

U ponedjeljak smo u "Dobro jutro, Hrvatska" imali prilike vidjeti prvi nastup u televizijskom programu mlade meteorologinje Katarine Katušić. Katarinu se moglo čuti već na Hrvatskom radiju, a sada je napravila korak dalje i izašla pred TV kamere i čini se da će ovdje i dugo ostati. Zabavno je uloviti nečiji nastup u programu uživo. Svi mi koji smo radili prijenos uživo iz studija, bilo preko TV-a ili interneta, znamo kako je to kada se prvi put upali crvena lampica na kameri pa ti lupa srce, zaboraviš normalno disati i govoriš ubrzanije nego inače. No Katarina je zadržala kontrolu i bez grešaka izrecitirala vremensku prognozu te možemo slobodno zaključiti da će biti fino pojačanje kada se opusti do kraja. Pogledali smo je isti dan i u "Podnevnom dnevniku", kad je već bila opuštenija. Zanimljivo je spomenuti da se Katarina boji grmljavine, što smo doznali nakon što ju je voditelj Vicko Dragojević pitao za taj dio iz životopisa, no kao što je sama simpatično rekla, to nikako ne utječe na njezin posao, nije da je kirurg koji ne može vidjeti krv. Tko zna, možda je baš zato i još bolja u svom poslu, ona sigurno želi znati točno kad dolazi grmljavinsko nevrijeme.

Popodnevni dnevnik, HRT 1, dva kaktusa

Društvene mreže su se usijale i u utorak, doduše ne kao nakon ceremonije otvaranja Olimpijskih igara, ali sigurno dovoljno da novinar sportske redakcije HRT-a dobije jači napadaj štucanja. Naime, u podnevnom Dnevniku novinar Križ je pogrešno izgovarao prezime našeg mladog tenisača koji se odaziva na ime Mili, a preziva se Poljičak. Kolega Križ je to prezime izgovarao onako tvrdo kako bi svaki kontinentalac vjerojatno pročitao da ga prvi put vidi. I ja bih ga tako izgovorio da nikad nisam čuo kako se to ime izgovara. No Poljičak nije novo ime u hrvatskom tenisu, svaki sportski novinar je to prezime morao čuti prije dvije godine kada je Mili osvojio juniorski Wimbledon. Taj isti dan su sportski novinari koji s Križem dijele redakciju pravilno izgovarali Poljičak pa stvarno nema baš nikakvih opravdanja.

RTL Danas, RTL, dvije ruže

Ivanu Ivandu Rožić već dugi niz godina pratimo u središnjim informativnim emisijama nacionalnih televizija, a posljednjih nekoliko godina opet je gledamo na RTL-u. Cijelo to vrijeme Ivanda Rožić uglavnom prati teme iz crne kronike, pravosuđe i sve vezano uz sigurnost, a u posljednje vrijeme vidimo je u malo opuštenijim tonovima jer predstavlja diplomate koji joj otvaraju vrata svojih zagrebačkih domova i pokazuju kako su se snašli u Hrvatskoj. Ovog tjedna predstavila nam je japanskog veleposlanika Isa Masata koji je pred kamerama radio japanski doručak, ali i otkrio da jako voli piti kavu iako svi Hrvati misle da Japanci samo piju svoj čaj. Veleposlanik Masato je čak naučio donekle i hrvatski jezik te je tako otkrio da je sam napravio pekmez od smokve. Simpatični su bili i japanski veleposlanik i reporterka Rožić te se jasno vidi da ona uživa u nečem opuštenijem od crne kronike. Zanimljiv je Japan, zemlja u kojem je napojnica uvreda, što smo također naučili zahvaljujući ovom prilogu.