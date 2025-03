FOTO Danijela Dvornik pokazala rezultat faceliftinga: Nikad sebi bolja u svakom smislu!

Nikad sebi bolja u svakom smislu, napisala je Danijela Dvornik na Instagram storyju na kojem je objavila selfie koji je snimila gotovo mjesec dana nakon što je bila na facelifting zahvatu. Danijela ne skriva koliko je zadovoljna rezultatima zahvata, a svima koji je neprestano ispituju gdje je obavila zahvat otkrila je ime klinike u Zagrebu u čije ruke se povjerila prije mjesec dana. Od gotovo prvog dana nakon zahvata Danijela je s pratiteljima dijelila svaki napredak i pokazivala je kako napreduje opravak. Dvornik je otvoreno priznala da je dugo razmišljala o zahvatu, a glavni razlog nije bio strah od bora, već problem s podbratkom i vratom. - Sad ćete reći: 'Isuse Bože, nemoj to raditi, stari dostojanstveno, bla bla', ali moram vam reći da vaše mišljenje kakvo bilo neće utjecati na moju odluku, jer ja za sat i pol imam zakazan zahvat - izjavila je Danijela u videu objavljenom na TikToku prije same operacije.

Transparentno je pokazala dijelove lica s kojima je nezadovoljna i objasnila zašto se odlučila na ovaj korak. Operacija je, kako je otkrila, trajala šest sati i sve prošlo u najboljem redu. Na prvim fotografijama nakon zahvata pokazala je kako joj je lice natečeno i rekla je da je za taj dio opravka nužno strpljenje. Sudeći prema novoj fotografiji koju je Danijela objavila, strpljenje joj se isplatilo jer joj lice izgleda bolje nego ikad, a još treba vremena za potpuno oporavak. Ovim zahvatom se Danijela počastila za 58. rođendan i uvijek je bila iskrena s pratiteljima na društvenim mrežama o zahvatima i kozmetičkim tretmanima kojima se podvrgavala.

Otvoreno je tako pričala o korištenju filera i botoksa, a nije od javnosti skrivala ni liposukciju na kojoj je bila.

Foto: Instagram

- Ja na sebi nisam imala neke vidljive korekcije, radila sam liposukciju i apsolutno bih to ponovo učinila da se ukaže prilika. Sada nemam potreba za tim jer vježbam i utegla sam tijelo. Napravila sam i liposukciju podbratka, jer je on genetska predispozicija zbog moje male brade i uvijek mi je smetao. Da nisam javno to objavila, nitko ne bi ni primijetio da sam išta napravila na sebi, a napravila sam to zato što mi idu na živce tabu teme. Nekoga veseli sebe malo popraviti, a danas kad se to može, zašto ne? Nikad ne bih pumpala usne niti stavljala silikone u sebe. Ne sviđa mi se to, izgleda neprirodno ako se s tim pretjera. Druga stvar je što ipak treba misliti na svoje zdravlje dugoročno. Također, podržavam botox i filere kao nekakvu opoziciju čudotvornim kremama za zatezanje. I s tim treba biti umjeren, ali definitivno nema boljeg i bržeg rezultata od toga ako želite malo osvježiti lice - ispričala je Danijela prije osam godina otvoreno govoreći o zahvatima na kojima je bila.