Alka Vuica o djetinjstvu: Bila sam tužna djevojčica. Strašno sam se bojala smrti

Glazbenica Alka Vuica ove godine slavi 40 uspješnih godina na glazbenoj sceni, a kako nam je nedavno otkrila ovaj jubilej namjerava proslaviti velikim koncertom na Šalati 8. lipnja ove godine. Koncert je nazvala "40 godina hitova, Alka i prijatelji". - Naime velika mi je želja da mi se na koncertu pridruže i neki od mojih kolega glazbenika i svojim prisustvom uveličaju tako važan jubilej mog autorskog rada, s nekim od najvećih hitova i legendarnih pjesama u čijem sam stvaranju sudjelovala - objasnila nam je u razgovoru. Sada se u intervju za Gloriju prisjetila i kako je izgledalo njezino djetinjstvo.

- Iako sam vesela po prirodi, zapravo sam bila tužna djevojčica. Strašno sam se bojala smrti. To je obilježilo moje djetinjstvo. Strah od smrti, tuga primorskog grada zimi, kršćanski odgoj, odlasci na misu, posjeti mom stricu svećeniku, razgovori o smislu i besmislu. Onda fantastično, s druge strane došlo je do jačanja karaktera, borba za neovisnost, ravnopravnost, drugarstvo, socijalistički odgoj pobjednice, junaštvo. Ono se kod mene očitovalo kao pobuna protiv autoriteta, protiv profesora koji ne vole individualnost ni tvoje roditelje, pa sam često bila kriva za sve i svašta - ispričala je Alka Vuica za Gloriju. U intervju koji nam je dala početkom godine ispričala je i što bi danas poručili mladoj Alki o ljubavi i vezama?

- Ne idealiziraj Alkice, budi manje iskrena, ne vjeruj u bajke, nema prinčeva i u životu ništa nije kao na filmu... Budi odmjerena, hladna, nedodirljiva i gledaj svoja posla! Pokori ti njih, ne daj da te pokore... Ne kuhaj im večere, ne budi kao tvoja mama, budi skroz drugačija od svega što su te učili!!!! - odgovorila nam je pjevačica. Na pitanje vjeruje li i dalje da je prava ljubav tek čeka, odlučno nam kaže: Ma kakvi, ne čeka me sigurno, niti bi htjela... Ja sam preveliki individualac i uopće ne znam postojati u dvoje. To mi je jako teško i zapravo je neprirodno i suprotno mojoj prirodi. Jako sam se napatila zbog ljubavi i nikad to vise ne bi htjela ponoviti! Sad sam u fazi “ Ja volim samo sebe” i naravno, mog sina, apsolutno i beskompromisno, ali to je majčinska ljubav, a ona je poput Božje ljubavi...

