Nakon dramatičnog bijega iz poljske bolnice Kastratijeva djevojka rodila kćer: 'Stigla nam je mala princeza'

Sinjska manekenka Anđela Šimac (25) i bivši nogometaš Dinama Lirim Kastrati (22) postali su roditelji! Anđela je rodila kćer u jednoj privatnoj zagrebačkoj poliklinici, a pratiteljima se javila na Instagramu objavivši fotografiju iz rodilišta uz koji je otkrila i neobično ime koje su nadjenuli djevojčici. - Dobrodošla, beba Indiah - napisala je Anđela, a na društvenim mrežama raznježio se i novopečeni otac. - Moja mala princeza je došla - napisao je nogometaš uz fotografiju bebine ruke.

Anđela i Lirim trenutno proživljavaju najsretnije trenutke, no uoči bebinog dolaska na svijet bilo je poprilično dramatično. Anđela je prvotno trebala roditi u Poljskoj gdje žive zbog Lirimove nogometne karijere no par se tik pred porod zbog neugodnog iskustva iz jedne poljske privatne klinike uputio u Hrvatsku. Anđela je o svemu progovorila na svom Insta Storyju i otkrila što se točno dogodilo da je s trbuhom do zuba odlučila krenuti na 10-satni put prema Hrvatskoj.

-Sinoć od sreće i veselja do današnjeg putovanja u Hrvatsku. Glavni grad, privatna bolnica, a unutra samo jedna sestra priča engleski. Ta sestra mi tri puta uništi venu na tri mjesta. Četvrti put uspije, ali ruku nakon toga ne osjećam. Žalim se, plačem, ali su bezobrazni prema meni. Šalju glavnog doktora koji ne zna ni riječ engleskog. Nakon isplakanih suza na vlastitu odgovornost napuštan, odnosno bježim iz bolnice - otkrila je manekenka koja je o svemu odlučila javno progovoriti kako bi pomogla drugima da se ne nađu u sličnoj situaciji. - Imam sada 10 sati puta jer u avion nažalost više ne mogu, ali samo sam zahvalna poliklinici u Zagrebu koji su me odlučili primiti odmah!!! Nadam se da će netko naučiti na mojim greškama da ne pokuša roditi u 'lijevim' zemljama među kojima je Poljska i zato ovo pišem. I da, Hrvatska iznad svega - zaključila je Šimac.

Anđela i Lirim posljednjih godina žive u Poljskoj gdje on igra za klub Legija. Za ljubav Anđele i Lirima doznalo se sredinom siječnja pretprošle godine kada se Sinjanka na Instagramu pohvalila kako društvo slavi rođendan njezina dečka. Njihov odnos nije uvijek bio savršen i par je imao dosta turbulentan odnos i u travnju prošle godine su i prekinuli zbog Lirimove ljubomore. Prekinuli su nakon što je procurio video od prije dvije godine u kojem Anđela plače dok talijanski nogometaš Mario Balotelli, s kojim je nekada bila u vezi, nezainteresirano igra PlayStation.

