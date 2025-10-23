Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 165
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT TRUMP PUTIN
#Barkod
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
na instagramu

FOTO Biste li je prepoznali? Ovako je Nives Celzijus izgledala kada je imala 16

Foto: Marko Prpic/PIXSELL
1/9
VL
Autor
Vecernji.hr
23.10.2025.
u 17:38

Nives je na storyju podijelila crno-bijelu fotku na kojoj je pozirala i istaknula da je tu imala 16 godina

Influencerica, spisateljica, glumica i pjevačica Nives Celzijus često se javlja na društvenim mrežama, a ovoga puta podijelila je fotografiju iz mladosti. Nives je na storyju podijelila crno-bijelu fotku na kojoj je pozirala i istaknula da je tu imala 16 godina. Nives je bila u pripijenoj dekoltiranoj majici te uputila ozbiljnu facu kameru.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, svestrana Nives svojom nedavnom objavom na Instagramu nije samo pokazala svoju besprijekornu figuru, već je iskoristila priliku da jednom zauvijek stane na kraj dugogodišnjim glasinama o svojem porijeklu i prezimenu. Učinila je to na svoj prepoznatljiv način – spojem provokativne fotografije i neočekivano intimne i iskrene ispovijesti. Na fotografiji snimljenoj u Lovćencu, Nives pozira u pripijenoj bijeloj haljinici s cvjetnim uzorkom, a uz fotografiju i video napisala je objašnjenje o svojem prezimenu.
"Moj Lovćenac... Znate ono kako novinari nekad pišu gluposti, pa napišu kako sam promijenila prezime u Celzijus jer sam ga se sramila, a ja nikad nisam mijenjala prezime baš u čast mog djeda Nikole Zeljkovića koji nije imao muške nasljednike, tako da nikad nisam ni uzela muževo prezime. Isto tako neki pišu kako sam rođena u Lovćencu. Nisam. Rođena sam u Zagrebu, baš kao i moja mama, a moji baka i deda u nekom trenutku života odselili su u Lovćenac zbog bakine bolesti. Ali da, ja volim Lovćenac skoro kao da jesam", napisala je Nives.

FOTO Maju Šuput na konertu u Splitu pratio je Šime i fotografirali su se s gradonačelnikom Splita
1/18

Njezini pratitelji su, očekivano, bili oduševljeni. Osim komplimenata na račun izgleda, obasuli su je i podrškom zbog iskrenosti. Nedavno se Nives, pozirajući u minijaturnom bikiniju zebrastog uzorka uz opis: "Još, još bolje!!!", odlučila obračunati s hejterima. "Dragi Borna i Marija, evo ovako!!!" napisala je pjevačica i spisateljica uz video izravno se obrativši pratiteljima koji su joj pisali negativne komentare. Kao što se i očekivalo, reakcije nisu izostale. Komentari su se redali munjevitom brzinom, a pratitelji su Nives obasuli komplimentima i riječima podrške. Poruke poput "Vrh", "Toooop" i "Bože kakva slatkica, kakav seksepil, opasnice jedna" jasno pokazuju koliko je njezina pojava oduševila mnoge. 

Ključne riječi
Instagram Nives Celzijus showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Zagreb: Nina Badrić održala koncert u Lisinskom
Video sadržaj
NINA UNPLUGGED

Hrvoje Horvat: Na koncertu Nine Badrić u Lisinskom vidio sam bolju prošlost domaće estrade, ali, čini mi se i njenu budućnost

Odlični aranžmani Ante Gela za gudački orkestar i povremeno zbor, proširili su zvučni spektar koji čujete na studijskim snimkama istih pjesama Nine Badrić. Dodamo li svemu tome vrhunski vokal Badrićke, koja je više od dva sata pjevala punim glasom i bez ikakvih poteškoća – a doista se radilo o ozbiljnom pjevanju – rezultat je ispao podosta drugačiji od uobičajenih nastupa

Učitaj još

Kupnja