FOTO Biste li je prepoznali? Ovako je Nives Celzijus izgledala kada je imala 16

Influencerica, spisateljica, glumica i pjevačica Nives Celzijus često se javlja na društvenim mrežama, a ovoga puta podijelila je fotografiju iz mladosti. Nives je na storyju podijelila crno-bijelu fotku na kojoj je pozirala i istaknula da je tu imala 16 godina. Nives je bila u pripijenoj dekoltiranoj majici te uputila ozbiljnu facu kameru.

Foto: Instagram screenshot

Podsjetimo, svestrana Nives svojom nedavnom objavom na Instagramu nije samo pokazala svoju besprijekornu figuru, već je iskoristila priliku da jednom zauvijek stane na kraj dugogodišnjim glasinama o svojem porijeklu i prezimenu. Učinila je to na svoj prepoznatljiv način – spojem provokativne fotografije i neočekivano intimne i iskrene ispovijesti. Na fotografiji snimljenoj u Lovćencu, Nives pozira u pripijenoj bijeloj haljinici s cvjetnim uzorkom, a uz fotografiju i video napisala je objašnjenje o svojem prezimenu.

"Moj Lovćenac... Znate ono kako novinari nekad pišu gluposti, pa napišu kako sam promijenila prezime u Celzijus jer sam ga se sramila, a ja nikad nisam mijenjala prezime baš u čast mog djeda Nikole Zeljkovića koji nije imao muške nasljednike, tako da nikad nisam ni uzela muževo prezime. Isto tako neki pišu kako sam rođena u Lovćencu. Nisam. Rođena sam u Zagrebu, baš kao i moja mama, a moji baka i deda u nekom trenutku života odselili su u Lovćenac zbog bakine bolesti. Ali da, ja volim Lovćenac skoro kao da jesam", napisala je Nives.

Njezini pratitelji su, očekivano, bili oduševljeni. Osim komplimenata na račun izgleda, obasuli su je i podrškom zbog iskrenosti. Nedavno se Nives, pozirajući u minijaturnom bikiniju zebrastog uzorka uz opis: "Još, još bolje!!!", odlučila obračunati s hejterima. "Dragi Borna i Marija, evo ovako!!!" napisala je pjevačica i spisateljica uz video izravno se obrativši pratiteljima koji su joj pisali negativne komentare. Kao što se i očekivalo, reakcije nisu izostale. Komentari su se redali munjevitom brzinom, a pratitelji su Nives obasuli komplimentima i riječima podrške. Poruke poput "Vrh", "Toooop" i "Bože kakva slatkica, kakav seksepil, opasnice jedna" jasno pokazuju koliko je njezina pojava oduševila mnoge.