FOTO Alka Vuica emotivnom objavom s bivšim partnerom dirnula javnost: 'Volim ga'

Najuspješnija domaća kantautorica Alka Vuica na Instagramu je objavila fotografiju na kojoj pozira s bivšim partnerom, slikarom Vukom Veličkovićem, poznatijim kao Vuk Vidor. Uz objavu je podijelila emotivnu poruku: - Moj Vuk je Vuk - napisala je Vuica, potvrđujući da su ostali u dobrom odnosu i nakon razlaza. Ona i Vuk upoznali su se krajem 80-ih, a ubrzo su dobili sina Ariana.

Iako njihova ljubavna priča nije opstala, Alka i Vuk ostali su u sjajnim odnosima. Glazbenica je jednom prilikom objasnila zašto romansa nije uspjela, navodeći mladost i teške okolnosti kao ključne faktore. - Veza između mene i Vuka nije uspjela jer smo bili mladi i stalno razdvojeni. On je živio u Parizu, ja u ratom poharanoj Hrvatskoj - iskreno je priznala pjevačica.

Njezina recentna objava samo je potvrdila ono što je i sama ranije izjavila, a to je da među njima i dalje postoji velika ljubav. - Vuk i ja imamo divan odnos. Volim ga i znam da on voli mene jer je otac mog sina - poručila je Alka, pokazujući zrelost koja nadilazi klasične okvire prekinutih veza.

Kroz pjesme je često progovarala o slomljenim srcima, a jednom je otkrila kako vjeruje da je njezina sudbina vezana uz nesretne ljubavi. - Možda je to bila moja karma, da nemam sretnu ljubav kako bih mogla napisati sve ove pjesme. Možda sam ja kriva, možda sam previše htjela - komentirala je Vuica, dodavši kako bi s današnjim odmakom neke stvari ipak napravila drugačije.

Podsjetimo, naša glazbena diva gostovala je u novoj epizodi popularnog Večernjakovog podcasta Show² gdje je odgovarala na sva pitanja bez dlake na jeziku. Povod razgovora nije mogao biti ljepši - proslava velikih 40 godina karijere! Alka je u našem podcastu odgovorila i na zanimljivo pitanje o samohranom majčinstvu i borbama koje je doživjela.

- Nikada nisam tražila alimentaciju za svog sina Ariana. Vuk tada nije bio samostalan, bez obzira na to što mu je otac bio jedan od najpoznatijih slikara ne samo jugoslavenskih, nego i europskih. Ne znam, nisam tražila alimentaciju, to mi nije bilo važno. Mi smo imali dogovor da će on kasnije pomoći Arianu kod studiranja, kad i on uspije jer je i on slikar, bez obzira na to što je završio arhitekturu. Danas mi zbog toga nije žao. Meni je bilo puno važnije da mi imamo jedan lijep međuljudski odnos i da se razumijemo, nego da mi uplaćuje nekakvu alimentaciju - poručila je Vuica, pa nastavila.

- Možda sam ja svog sina uskratila za to. Možda je on mogao danas imati na računu puno više novca, ali opet nekako mislim da familija treba biti familija. Moramo nekako jedni drugima pomagati koliko možemo. Ja sam u to doba dobro zarađivala, bila sam uspješna, plaćala sam ljetovanja i zimovanja i sve je bilo OK. Nije mi trebala alimentacija... Nisam željela tada ići na nikakav sud zbog toga, bilo mi je puno važnije da Vuk i Arian budu otac i sin i da imaju lijep odnos. I dan-danas mislim da sam donijela dobru odluku - otkrila je u Večernjakovom podcastu Show², a cijeli razgovor s Alkom možete pogledati OVDJE.