Ljubavna priča Marie i njezinog supruga je filmska, a kada izađe iz showa posvojit će dijete

Gledatelji RTL-ovog showa "Život na vagi" u sinoć prikazanoj prvoj emisiji nove sezone upoznali su dio kandidata koji će se ove godine uz pomoć trenera i nutricionista pokušati izgubiti višak kilograma i usvojiti zdravije životne navike. Među kandidatima koji su jučer ušli u show je i Marie Pascale Bančić (50) koja je u show ušla sa 117,9 kilograma, a prije nego je stala na vagu popričala je s voditeljicom showa Marijanom Batinić i otkrila joj kakva se filmska priča odvila kada je upoznala svog supruga.

- Moja kuma mi je poslala poruku: Sviđaš mi se promatram te. Suprug joj je rekao da me malo zezaju. Poruka mi je došla kasno navečer, već sam spavala i u polu snu sam odgovorila identično ali sam jedan broj pogrešan stisnula i tako je poruka otišla mom budućem suprugu. Nastavili smo komunikaciju, kasnije smo se i sreli i to je bilo to, sada smo u braku - ispričala je Marie Marijani. Sa suprugom, koji je iz Rovinja, živi u Vrbovcu i nakon što se Marie vrati iz showa usvojit će dijete. Velika im je želja da budu roditelji, a Marie je probleme s kilogramima počela imati upravo kada je shvatila da se možda neće moći ostvariti kao majka.

- To je u stagnaciji dokle god ovo ne obavim. Posvojenje sad stopiramo dok sam ovdje. Godinu dana ćemo se strpjeti. Navikli smo već da nemamo djece, išla sam na razne umjetne oplodnje, emocije su prije bile strašne kada me netko pitao za to, ali sada sam već oguglala. Htjela sam oduvijek biti majka, ali nažalost, nismo uspjeli - ispričala je Marie u prvoj emisiji. Ranije je još ispričala kako se u zadnjih nekoliko godina udebljala 20-ak kilograma, ali je oduvijek bila sklonija višku kilograma.

- Pokušala sam sama skinuti sa svima, išla sam i kod liječnika. Tad sam skinula 15-ak kilograma, Onda jedno godinu do godinu i pol nisam dobivala kilograme. A onda opet dođe s godinama. Uvijek mi je problem navečer, bude tu i kruha i sira, volimo jesti, suprug i ja smo gurmani. Njemu se ne hvata, dok meni da.- ispričala je Marie koja se rodila u Parizu i sa šest godina se s mamom i sestrom vratila u Hrvatsku.

