Film 'Sisu' nordijska je inačica Ramba i ultimativni je akcijski spektakl

U kina je stigao film koji su svjetski mediji označili kao obvezan za gledanje kada je riječ o akcijskim filmovima. No, “Sisu” je puno više od akcijskog filma, dapače, riječ je o spektaklu nasilja pa svakako treba poštovati dobno ograničenje. Pomodno je danas biti poklonikom azijskog filma, no mi smo poklonici nordijskog filma akcijskog ili horor-triler žanra, pogotovo kada u njima ima nacista. I to smo barem od norveškog “Mrtvog snijega” (“Død snø”) ili finskog “Željeznog neba”.

Ti filmovi do fine granice razvijaju akciju, pa horor s elementima komedije, odnosno ironije i satire, s natruhama vlastite povijesti, često gotovo do granice trasha. I pri tome često podsjećaju na samog Quentina Tarantina. “Sisu” je nešto drugo, riječ je o čistoj, brutalnoj akciji, s antiherojem koji uz obilnu primjenu nasilja brani od zla sve u svojoj blizini. I pri tome ima i mitoloških elemenata. Ime film nije dobio po glavnom liku već se radi o starom finskom konceptu, ili izrazu, za odlučnost i stoičnost.

A Aatami, noseća ličnost, legendarni je heroj finsko-sovjetskog rata u kojem je bio komandos koji naizgled ne zna umrijeti ni u najluđim akcijama u kojima je zabilježio stotinu mrtvih crvenoarmejaca. I sada su u njegovu zemlju stigli nacisti, a njemu se više ne ratuje pa traži zlato. No, bliži se poraz i nacistička komanda od Finske želi napraviti spaljenu zemlju. Jedan njemački bataljun, koji sa sobom vodi i zarobljenice usput se opijajući i tenkom rušeći na što naiđe, sreće Aatamija, koji je neobično uspješan u traženju dragocjena metala pa ga ide prodati. I tu počinje show kakav nismo vidjeli od filma “Rambo: Prva krv”. I doista, omiljeni film redatelja Jalmarija Helandera upravo je taj film o Johnu Rambu, toliko da je i sam kao mali kada ga je vidio poželio postati Rambo. I sada je napravio film koji je neka njegova nordijska inačica kultnog akcijskog serijala sa Sylvesterom Stalloneom. A želio je to napraviti još brutalnijim. I uspio je.

Relevantnog iskustva Helander svakako ima, “Sisu” je njegov treći dugometražni film, u “Velikoj zvjerci” radio je sa Samuelom L. Jacksonom, Tedom Levineom, Rayem Stevensonom i još nekoliko doista velikih zvijezda. Ovdje nema globalnih zvijezda, ali je “Sisu” vrlo zanimljiv, najluđe što smo vidjeli ove godine. Film se, dakle, vrti oko Aatamija Korpija koji je u ratu sa Sovjetima izgubio obitelj, što ga je od inače sposobnog vojnika pretvorilo u stroj za ubijanje koji luta šumama sa samo dva prijatelja, svojim konjem i psom, tražeći novu žrtvu.

Da bi se konačno smirio, a žrtve ponovo u njemu pobudile luđačku odlučnost i hrabrost nekoga tko se više nema čemu nadati. Žrtve su sada SS-ovci koji su se nadali besplatno domoći njegova zlata, no taj je pokušaj teška pogreška koja dovodi do eskalacije nasilja u nekoliko etapa. Upravo kao nekakav Rambo na višku steroida, Aatami nalazi nove i nove načine kako likvidirati SS-ovski bataljun, bivajući pri tome i iznimno kreativan tjerajući ih i da ubijaju sami sebe. Helander u tome ne bira načine i sredstva pa se radi o prizorima kakve smo zadnji put vidjeli u “Nemilosrdnim gadovima”, i to možda.

U svemu tome “Sisu” sa svojim junakom, koji ne nudi ništa po čemu biste ga simpatizirali, postaje mješavinom Johna Wicka koji je do sada nosio titulu najkreativnijih likvidacija (bogato nagrađujemo onoga tko točno izbroji body count u zadnjem dijelu) a negdje smo vidjeli i usporedbu s “Mad Maxom”. Koja je točna, i Aatami je samotnjak koji do kraja filma gotovo ništa i ne kaže nego govori minama, granatama, oštricama i sličnim alatkama. A onda je ovo i nordijski nastavak na trend-filmove o ostarjelim akcijskim junacima, jednoga čekamo, vrlo brzo treba doći “Indiana Jones”.

Sam Jorma Tommila koji tumači Aatamija mjesecima se fizički pripremao za najzahtjevniju ulogu svoje karijere, koja jest podugačka. U ovom kolopletu nasilja, Helanderu su osim Ramba uzor i finski vojnici Drugog svjetskog rata jer je i sam vidio što su postali, poglavito Simo Häyhä, koji je tada bio snajperist. Ova nordijska inačica Ramba ne nudi prozaičan moral, on je ovdje raščlanjen do temelja, već najsirovije u čovjeku zbog čega neće dobiti najviše ocjene, ali će možda postati pravim kultom.

