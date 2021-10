Fatalna Sinjanka progovorila o trudnoći i otkrila zašto se ne želi udati za bivšeg igrača Dinama

Anđela Šimac (25) i bivši nogometaš Dinama Lirim Kastrati (22) za nekoliko mjeseci postat će roditelji, a lijepa Sinjanka je za RTL Exkluziv prvi put progovorila o njihovim planovima za budućnost.

- Pa moram biti iskrena moja prva reakcija nije baš bila puna veselja. Bio mi je šok jer u jednu ruku nisam planirala imati bebu tako brzo, ali kako je vrijeme odmicalo sad pozitivno gledam na to - rekla je Anđela Šimac. Zato je od prve sekunde budući tata Lirim, kosovski reprezentativac znao da je to to i da s Anđelom jedva čeka zasnovati obitelj!

- To vam ne mogu opisati, znači on je i prije nego sam saznala da sam trudna htio bebu. Razgovarali smo već o tome, ali nikad nismo došli u situaciju i rekli: 'Sad ćemo to'. On je to priželjkivao i kad sam mu rekla, bio je presretan jer se u tome već pronalazi. Već planira kako će, što će on - već sad ima bebu u rukama - pojasnila je Anđela. Iako je beba na putu, atraktivna Sinjanka uopće ne razmišlja o udaji.

- On bi htio, ali iskreno moram reći da nisam za to. Mi već dugo živimo zajedno i smatram da papir neće promijeniti ništa, ali možda jednog dana... Sad trenutno ne planiram. Nije mi to ni želja niti prioritet. S obzirom na to kako gledam na naš život - mi smo kao u braku. Imamo dijete zajedno, živimo zajedno - tako da meni je to zapravo brak - objasnila je Angie ii dodala kako ju je dobro prihvatila Lirimova obitelj.

- On je nekako više povezan s mojim roditeljima nego ja s njegovima. Njegovi ne znaju jezik i onda mi je puno teže komunicirati s njima. Moji komuniciraju s njim na hrvatskom jer ga je sad stvarno usavršio. Malo ga zezaju padeži - tvrdi Šimac, koja zbog jezične barijere još nije išla na Kosovo.

- Nisam išla na Kosovo, nije ni on... Zapravo je on išao samo u reprezentaciju. Oni su se vidjeli u hotelu i rekao je da će doći mama i tata te da će im reć uživo. Rekli smo već prije telefonom. Sad im je i pokazao slike s ultrazvuka pa su i oni sretni - dodala je.

Lirim je nedavno potpisao za poljsku Legiju i žive u Varšavi. Anđela se, priznaje, dosta teško navikava na život ondje, ali Lirimova je želja da baš tu i rodi kako bi cijelo vrijeme mogao biti uz nju i bebu! Ondje će urediiti i dom!

- Čekam da saznam spol i onda mogu krenuti sa pripremama. Nadam se da ću ga saznati kroz par dana pa ću početi lagano kupovati robicu - tvrdi Anđela.

VIDEO: Sanja Doležal otkrila je li joj draža 'Košulja plava' ili 'Za dobra stara vremena'