Ovu fantastičnu građevinu u Hrvatskoj prepoznali su svi osim nas: Zašto dopuštamo da propada?

'Sunce i more', sintagma je koju se uporno ponavlja kad se opisuje turistička ponuda u Hrvatskoj, kao da ne postoji puno više od toga. A izvan interesa javnosti, biseri arhitekture postaju ruglo, davno zaboravljeni spomenici gube svaku svrhu, osim konstante propadanja. Zapravo, još je tužnije, postaju mjesta posvemašnje vulgarizacije, na mramornom se podu okreću janjci, a dijelovi spomenika koriste kao pokrivala i krovovi za kokošinjce. I ne, nije ovo neka loša šala, nego surova realnost.



Krajem prošle godine bio sam na Petrovoj gori. Bakićev Spomenik ustanku naroda Banije i Korduna prvi sam put vidio uživo i silno me podsjetio na Guggenheim u New Yorku i Njemačku Operu u Hamburgu, iako nemaju formalnih sličnosti. Naprosto, radi se o vrhunskom dizajnu.