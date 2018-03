Fani Stipković se vraća u Hrvatsku, vodit će nogometni tv show

Počinje novi televizijski show, ali ovaj put s nogometnom tematikom. Riječ je o svojevrsnoj mješavini realityja i talent-showa koji će se u 28 emisija na Hrvatskoj nogometnoj televiziji prikazivati sve do velikog finala, završne utakmice na stadionu Maksimir 12. lipnja. Tada će biti proglašen i pobjednik ovog projekta, koji je osmislio Ivan Rukavina, a onda dobio veliku podršku u bivšem reprezentativcu Danijelu Pranjiću.

Prijave počinju danas u 12 sati na internetskoj stranici www.utakmicazivota.hr. Sudionici ovog show birat će se u četiri hrvatska grada; u Orahovici 1. i 2. svibnja, Šibeniku 4. i 5. svibnja, Kostreni 7. i 8. svibnja te u Zagrebu 10. i 11. svibnja. U svakom gradu stručni stožer predvođen Igorom Štimcem i Marijem Kožulom odabrat će 11 najboljih. Oni će mjesec dana boraviti i trenirati u nogometnom kampu u Zagrebu.

Nakon selekcijskih utakmica i mjesec dana napornih priprema ostat će najbolji, koji će 12. lipnja zaigrati “utakmicu života” protiv “all star” ekipe na Maksimiru. Najbolji pojedinac po odabiru žirija i publike dobit će ono o čemu mnogi samo sanjaju – jednogodišnji stipendijski ugovor s nogometnim klubom Dinamo. Cijeli projekt javnost će moći pratiti kao TV emisiju, koja će se u dnevnom formatu emitirati na Hrvatskoj nogometnoj televiziji od 14. svibnja pa sve do velikog finala 12. lipnja.

– Utakmica života zaintrigirat će mnoge na pravi, nogometni način. Projekt je pun optimizma u vrijeme kada je u nogometu, medijima, javnosti sve puno sumorne svakodnevice. Ovaj projekt omogućit će mnogima da se pokažu, a smatraju da nisu dobili pravu šansu. Ovo je prilika da se pokažu i zasluže svoju priliku – kazao je Igor Štimac, voditelj stručnog stožera u ovom projektu.

– Veseli me što je projekt ugledao svjetlo dana nakon što smo dvije godine radili na njemu. No, sada počinje pravi rad. Oni koji se izbore za ulazak u kamp trenirat će u Zagrebu (u Zagrebellu, nap. a.). Ovo je prilika za one kojima je negdje zapelo u karijeri. Mogla je i moja karijera otići tko zna kojim smjerom, srećom je išla uspješno, a ovo je prilika za one koji dosad nisu imali sreće – rekao je igrač ciparskog Anorthosisa i partner projekta Danijel Pranjić.



Uz treniranje u vrhunskim uvjetima kandidati će imati prilike raditi s liječnicima, psiholozima iz Mentalnog treninga, nutricionistima i drugim stručnjacima, a savjetima će ih voditi bivši nogometaši i članovi žirija Nikola Pokrivač, Dario Krešić i Ivan Bošnjak te trener Hrvoje Braović, ali i mnogi drugi igrači i treneri koji će gostovati u Utakmici života. U ovaj projekt mogu se prijaviti amateri i poluprofesionalci, dakle ne smiju imati profesionalni ugovor o igranju, a imaju između 18 i 25 godina.

– Želja nam je i da gledatelji vide kako izgleda život nogometaša, da to nije samo onih 90 minuta koliko traje utakmica – dodao je producent Dubravko Merlić.

Za ovu priliku iz Španjolske se u Hrvatsku vraća Fani Stipković, koja će biti voditeljica, a podršku su projektu dali Luka Modrić iz Madrida i Ivan Rakitić iz Barcelone.

