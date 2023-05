Eventim je u Hrvatskoj 20 godina: 'Distribuirali smo ulaznice za najveće svjetske zvijezde'

Prije točno 20 godina u Hrvatsku je stigao Eventim, sustav za online rezervaciju i prodaju ulaznica za razne događaje kod nas, ali i u svijetu, kojemu je na čelu direktor Damir Vranić, s kojim smo razgovarali o dva desetljeća uspješnog poslovanja u Hrvatskoj.

Ove godine obilježava se 20 godina Eventima u Hrvatskoj, što je bilo presudno za dolazak kod nas? U kojim zemljama je sve bio eventim prije nas?

Tako je, Eventim je u Hrvatskoj već 20 godina i istinski smo ponosni na dugotrajnost i rast podružnice CTS EVENTIM AG & Co. KGaA koja je europska tvrtka za prodaju ulaznica i zabavu uživo sa sjedištem u Njemačkoj. Tijekom tog vremena postali smo najprepoznatljivija tvrtka za prodaju ulaznica u zemlji. Tvrtka je osnovana od strane austrijske podružnice CTS Eventim Austria GmbH koje je prva uvidjela potencijal širenja na naše tržište s obzirom na geografski položaj Hrvatske i činjenicu da smo na savršenoj “touring “ruti svih velikih i malih turneja. U to vrijeme Eventim podružnice su već poslovale u gotovo svim većim EU državama što je omogućilo da se veliko iskustvo u ovoj industriji implementira u našu tvrtku od samih početaka te je to svakako jedan od ključnih faktora našeg uspješnog starta i kasnijeg razvoja.

Kako je to izgledalo na početku, jeste li imali problema na početku objasniti ljudima koliko je sigurno na taj način kupovati ulaznice?

Svaka promjena je teška, odnosno teško je promijeniti navike kupaca no uvijek je vrlo bitno prilagoditi se tržištu. Te sada već davne 2003. godine online kupovina je bila tek na svojem začetku kod nas i broj prodanih ulaznica preko interneta se je brojao u svega nekoliko postotaka. U to vrijeme je i postojao otpor prema online kupovini općenito, jer su se ljudi bojali ostavljati podatke sa svoje kartice u “virtualni prostor”. Zbog toga smo od početka razvijali kvalitetnu mrežu prodajnih mjesta na cijelom području Hrvatske, a paralelno pružali pouzdanu i jedinstvenu web platformu za prodaju ulaznica kao i uslugu organizatorima koja je bila transparentna i kvalitetna čime smo jedan veliki dio posla preuzeli sa organizatora koncerata na sebe. Ubrzo su kupci uvidjeli prednosti i osnažili su povjerenje prema online kupovini bez koje je danas život nezamisliv, ne samo zbog komfora kupnje nego i zbog tzv. izlaska iz anonimnosti koja omogućuje komunikaciju s kupcem. Naime, nakon obavljene kupnje, npr. slanje e-mailom kupcu dodatnih infomacija o događaju, zatim općenito kounikacije o bilo kakvim pitanjima ili nedoumicama koje kupac može imati. Zbog toga se danas velika većina kupnje obavlja online putem našeg web shopa, ali Evetim i dalje ulaže u održavanje i širenje mreže fizičkih prodajnih mjesta kako bismo zadovoljili sve potrebe naših kupaca i organizatora događaja.

Možemo li reći da je zahvaljujući Eventimu počeo i masovni dolazak stranih izvođača u Hrvatsku?

Poznato je da naše tržište dugo vremena nije bilo uključeno u svjetske ili europske turneje velikih internacionalnih izvođača no s demokratskim promjenama devedesetih godina prošlog stoljeća situacija se polako mijenja. Osnivanjem Eventima prije dvadeset godina u Hrvatskoj i Sloveniji strani izvođači dobivaju dodatnu sigurnost i poticaj za organizaciju većih koncerata i ostalih događanja na našem tržištu jer im Eventim kao vodeći europski ticketing pruža nivo usluge internacionalne prodaje na koju su već globalno navikli. Sve do danas Eventim je jedini ticketing na našem tržištu koji gotovo sve događaje u svojoj ponudi prodaje ne samo u Hrvatskoj i Sloveniji nego i u zemljama okruženja kao što su Austrija, Italija, Mađarska i Rumunjska te u ostalim EU zemljama. Eventim je za gotovo za sve velike koncerte i događaje distribuirao ulaznice, pogotovo za velike zvijezde kao što su Red Hot Chilli Peppers, Iron Maiden, The Prodigy, Justin Bieber, Simply Red, Duran Duran, Sting, Bryan Adams, Roger Waters, 2Cellos, Rod Stewart, Foo Fighters, Arctic Monkeys, Eros Ramazzoti, Sade, George Michaela, Tom Jones, Lady Gaga, Depeche Mode, Robbie Williams, Britney Spears, Imagine Dragons, Florence + The Machine i mnogi drugi.

Danas se preko Eventima mogu kupiti i ulaznice za glazbene i sportske događaje, kazališne predstave i druge evente. S kim sve surađujete?

Naš sustav distribucije ulaznica doista ima razne evente u prodaji, godišnje preko 1000 sportskih, glazbenih, kazališnih i drugih događanja što nas čini najvećim “ticketing” sustavom u Hrvatskoj. Eventim ima ulogu poveznice između organizatora događaja i kupaca ulaznica. To znači da Eventim nije organizator događaja premda nas kupci često tako doživljavaju no razumljivi su razlozi za takvu percepciju. Eventim vrlo intenzivno surađuje s velikim brojem organizatora, dvorana, kazališta i ne samo da za nih prodajemo i distribuiramo ulaznice neko komuniciramo u ime organizatora sve relevantne informacije vezane uz događaj. To može biti koncert, sportsko natjecanje, kazališna predstava, obiteljska zabava, konferencija, live streaming, itd. S obzirom da su sredstva od prodaje ulaznica najbitniji izvor financiranja događaja često smo indirektno povezani s raznim drugim subjektima u ovom poslovanju zbog tijeka financiranja drugih dionika u ovoj industriji (dvorane, produkcija, marketing, izvođači, ZAMP, itd). Također, za veliki dio organizatora događanja odrađujemo i marketinški dio kroz digitalni marketing što je još jedan segment unutar usluga koje pružamo.

Je li bilo problema s otkazanim koncertima, kako onda ide s povratima?

Odgađanje događaja na novi datum i/ili lokaciju ili otkazivanje događaja normalna su i zapravo vrlo česta pojava u našoj industriji diljem svijeta pa ni Hrvatska nije iznimka. Brojni su razlozi tome, a najčešći su bolest izvođača, vremenske neprilike ili neka viša sila kao što je bila pandemija. U svakom slučaju kupci imaju pravo na povrat novaca za kupljene ulaznice, a organizator je taj koji je odgovoran i koji odlučuje o roku povrata te osigurava potrebna sredstva za povrat. Eventim i u ovom slučaju radi u ime i za račun organizatora te kupcima koji su kupovali ulaznice online vršimo povrat na kartice kojima su kupovali ili na njihov bankovni račun. Ako je događaj otkazan povrat se automatski radi svim kupcima, a ako je događaj odgođen povrat se radi kupcima koji to zatraže.. Kupci koji su kupovali ulaznice na prodajnim mjestima vraćaju ulaznice na tim prodajnim mjestima i tamo dobivaju povrat novaca.

Kako ste preživjeli tijekom epidemije koronavirusa, koliko vam je to ugrozilo poslovanje?

Okolnosti koje su se pojavile s pandemijom bile su svima šok, a u našoj industriji su imale instantan i direktan negativan utjecaj na poslovanje. Obično se misli da mi zbog zastoja u event industiji nismo imali posla no stvarnost je bila potpuno drugačija jer je trebalo u vrlo kratkom vremenu koordinirati odgađanja ili otkazivanja velikog broja događaja te sve to komunicirati kupcima i izvršiti ogroman broj povrata novaca kupcima ulaznica. Zbog toga je fokus bio na očuvanje našeg tima uz nužnu transformaciju poslovanja i maksimalno moguće smanjenje troškova poslovanja. Nagli povratak u normalu prošle godine također je bio svojevrsni izazov za ljudske i tehničke resurse, ali to su bile slatke brige koje smo vrlo uspješno savladali. Zbog ovih iskustava možemo reći da smo izašli iz pandemije još snažniji i otporniji na promjene koje zapravo i jesu konstanta u poslovanju.

Zanimljivo je bilo vidjeti kako je u vrijeme pandemije publika podržala odgođene koncerte i imali smo određeni postotak ulaznica za koje se nije tražio povrat već su zadržali ulaznice iščekujući novi datum. To je bio još jedan snažni pokazatelj povjerenja i podrške Eventimu i samoj industriji tijekom pandemije.

Koliko godišnje prodate ulaznica, kakve su brojke?

U 2022. Grupa EVENTIM ostvarila je rekordnu godinu s prihodom od 1,9 milijardi eura u više od 20 zemalja. Oko 250 milijuna ulaznica godišnje plasira se kroz Eventim sustav – putem fizičkih prodajnih mjesta i mobilnih/online portala. Grupa CTS EVENTIM također uključuje također brojne tvrtke koje promoviraju koncerte, turneje i festivale. Prema Pollstarovoj globalnoj ljestvici za 2022., EVENTIM Grupa treći je najveći promotor u svijetu.

Koji su vam daljnji planovi, hoće li biti kakvih promjena?

Navike kupaca se sve brže mijenjaju u smjeru digitalizacije pa shodno tome pratimo relevantne svjetske trendove i prilagođavamo iste za naše tržište. Metode online plaćanja su vrlo bitan element u procesu kupnje ulaznice, a to je danas jedan od najbrže rastućih segmenata u online poslovanju te shodno tome nastojimo kupcima osigurati što više opcija.

Zadnjih godina ulažemo značajna sredstva u digitalni marketing te možemo reći da već imamo internu digitalnu marketinšku agenciju koja pomaže organizatorima ostvariti efikasnu digitalnu promociju kombinirajući pozicioniranje na našim web-shopovima, e-mail marketing, aktivnost na društvenim mrežama te Meta i Google Ads kampanje. Visoku efikasnost marketinga osigurava ne samo stručnost našeg tima već i velika baza korisnika i kupaca na našoj platformi.

Daljnji razvoj usmjeren je u inovacije i nove tehnologije u svim segmentima našeg poslovanja

Iz svih ovih 20 godina rada na tržištu Hrvatske i Slovenije iskustveno smo postavili optimalan o model poslovanja jednako bitan organizatorima događaja i kupcima ulaznica. To uključuje 360 poslovni model koji zadovoljava sve potrebe uključenih strana. Za organizatore to je savjetovanje i dijeljenje iskustva, postavljanje događaja u prodaju, prodaja ulaznica, promocija i marketing, podrška na događaju te brza i pravovremena isplata sredstava od prodaje ulaznica. Za kupce ulaznica to uključuje relevantno informiranje o novostima vezano za nove događaje i one koji su već u prodaji, jednostavu, sigurnu i efikanu kupnju i dostavu ulaznica te sigurnost da će biti izvšen povrat novaca ukoliko se događaj odgodi ili otkaže. Naša razvojna strategija zasniva se na svim tim spoznajama uz daljnji razvoj usmjeren u primjenu inovacija i novih o tehnologija u cjelovitom 360 poslovnom modelu.