Eurovizijska senzacija i regionalni princ trapa novi su headlineri Sea Star Festivala!

Tommy Cash jedno je od trenutno najuzbudljivijih imena na svjetskoj glazbenoj sceni. Predstavnik Estonije na ovogodišnjoj Euroviziji vrlo je brzo oduševio publiku svojim zaraznim hitom „Espresso Macchiato“ te upao na visoka mjesta ljestvica slušanosti diljem svijeta, a jedan je od favorita za visok plasman na ovogodišnjoj Euroviziji. Osim toga, pjesma je postala viralna na društvenim mrežama, a samo na Spotifyju trenutno broji gotovo 11 milijuna streamova. Zbog svoje tematike te Tommyjeva izgovora talijanskih izraza, pjesma je posebno je uzburkala društvene mreže i glazbenu scenu u Italiji, izazivajući podijeljena mišljenja. Dok dio talijanske publike obožava i slavi Casha, Radiotelevizija Italije tražila je Tommyjevu diskvalifikaciju s Eurovizije zbog navodne diskriminacije talijanske kulture. No čitava je kontroverza imala pozitivan utjecaj na „Espresso Macchiato“ i pjesma je vrlo brzo postala svjetskim hitom. Estonski reper posebno se istaknuo svojim tekstovima, humorom i vizualnom estetikom koja prati njegove spotove, ali i nastupe. Eklektična i divlja energija začinjava svaki aspekt njegova stvaralaštva, a njegov je osjećaj za stil prepoznao čak i Vogue. Tommy Cash u svom jedinstvenom izričaju spaja glazbu i vizualne umjetnosti stvarajući autentična djela koja su napokon došla do velikog broja ljudi. Iako je prve singlove objavio još 2012. godine, veći je proboj na sceni doživio nakon objave pjesme „Winaloto“ četiri godine kasnije, koja mu je priskrbila i nagradu za Glazbeni spot godine. Tijekom svoje karijere, Cash je ostvario brojne suradnje, a posebno su se istaknule njegove one s glazbenom ikonom svjetske scene Charli XCX na pjesmama „Delicious“ i „Click“. Nakon finala u švicarskom Baselu, eurovizijska će zvijezda zasjati i na Main stageu Sea Star Festivala te publiku lansirati u novu ljetnu sezonu.

Voyage je princ estrade, vlasnik najvećih regionalnih hitova i veliki predstavnik generacije Z. Mladi i multitalentirani pjevač, reper i glumac iz Beograda brzinom svjetlosti stekao je popularnost svojim klupskim bengerima koje obožava publika diljem Balkana, a već godinama niže milijunske brojke slušanosti i osvaja Billboardove ljestvice. Njegov singl „Pleši“ našao se u soundtracku filma Južni vetar 2, a samo na YouTubeu broji preko 30 milijuna pregleda. Voyage je tijekom godina nanizao niz uspješnih singlova koji su postali instant hitovima – od solo izdanja kao što su „La La La“, „Beograd“, „Tango“, „Prada“ i „Euforija“ do suradnji „Budi tu“, „London“, „Mafia“ i „Amsterdam“. Prošle je godine predstavio i novo studijsko izdanje, album „Guns N Roses“ koji je u rekordnom roku od samo sat vremena skupio preko 100 tisuća streamova, a kroz 13 pjesama donosi fuziju različitih žanrova i senzibiliteta. Voyage je novim izdanjem pokazao svoju svestranost, ali i nevjerojatnu moć stvaranja hitova. Miljenik balkanske publike ovog će svibnja zasjati pod svjetlima reflektora na pozornici Sea Star Festivala!

Sedmo izdanje Sea Star Festivala otvorit će ljetnu i festivalsku sezonu na brojnim pozornicama u najljepšoj umaškoj laguni Stella Maris. Kao i dosad, dva glavna dana festivala bit će petak 23. i subota 24. svibnja, dok su četvrtak i nedjelja rezervirani za Welcome Day i After party. Ali to nisu sve novosti oko samog festivala koji ove sezone planira proširenje o čemu će se uskoro pričati.

Festivalske ulaznice po cijeni od 44 eura, s popustom od 40% na finalni iznos, mogu se kupiti ovdje, na svim prodajnim mjestima Entrija te online u sustavu Entrio najkasnije do 9. svibnja. Osim festivalskih ulaznica u ponudi su i jednodnevne ulaznice te VIP Gold, kao i različite opcije smještaja.

U prodaji je omiljena akcija “Kupi 4, zgrabi 5” u kojoj se na četiri kupljene ulaznice peta dobiva potpuno besplatno! Ovogodišnji Sea Star festival realizirat će se uz podršku Hrvatske turističke zajednice, Istarske županije, Grada Umaga, Turističke zajednice grada Umaga, Turističke zajednice Istarske županije i Plave Lagune.