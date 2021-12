Meri Cetinić prisjetila se pokojne kćeri: 'Ti sa anđelima, a ja u ovoj suznoj dolini'

Glazbena diva Meri Cetinić (68) na Facebooku se prisjetila pokojne kćeri Ivane Burić, koja je preminula prije točno šest mjeseci u 45. godini života. Meri je objavila njihovu zajedničku pjesmu "Božić je tu", te napisala kako je ona nastala.

- Opet je pola godine je prošlo, mila...rano koja ne prolazi... Te godine si mi iz Korčule poslala mail s pjesmom "Božić je tu" koju si napisala i otpjevala i kratko napisala "evo ti za Božić"! Pjesma je bila krasna i predložila sam da je zajedno otpjevamo. Snimile smo je u Dade, a barba Tonči je završio produkciju.Pozvale smo i slatke Splitske bomboncine da svojim dječjim glasovima uljepšaju veseli dah Božića, Teana ih je pripremila! Matko je snimio i ovaj spot, iako je bilo hladno i kišovito, svi smo bili radosni. Hvala ti, jedina moja Ivana na ovom prekrasnom daru, neka me grije ovog Božića, ti sa anđelima, a ja u ovoj suznoj dolini...jer,"Bilo sunce ili kiša, ja ću naći tvoj trag! I ovaj Božić ti opet bit ćeš sa mnom, jer gdje god da kreneš, ja slijedit ću te tamo....!" Ljubim te for ever and ever, priko svih svemira! - napisala je Cetinić.

Ivana Burić preminula je početkom lipnja u bolnici u Splitu nakon duge i teške bolesti, a emotivna pjevačica tužnu je vijest tada s pratiteljima podijelila na Facebooku.

"S neizmjernom boli javljam da je moja ljubljena kći Ivana Burić preminula jučer u KBC-u Split u 45. godini. Bila si moj dragulj, tvoja prekrasna poetska duša, puna ljubavi i nježnosti, veliki glazbeni talent, humor... činile su naš život sretnim, prepun ljubavi... Opaka bolest je prijetila, ali smo je savladavale zajedno... Ovaj put je bila jača, nismo uspjele, sunce moje i dragi Bog te je uzeo k sebi u svoj zagrljaj, prema nebeskim visinama, zvijezdama... a tvojoj neutješnoj majci ostavio najdublju tugu... Tvoje stotine puta ponavljano: 'Mami, I love you' odzvanjat će u mom srcu zauvijek! Počivaj u miru Božjem, najdraža moja Ivi...", napisala je naša glazbena diva tada na Facebooku.

Meri je Ivanu odgojila kao samohrana majka i bila je sretna što je Ivana odabrala glazbu kao svoj poziv i što su imale priliku surađivati i često je isticala koliko su povezane i kako se dobro slažu. Zajedno su 2014. godine izdale i album "Dozvoli mi".

– Nije bilo lako uskladiti pjevačku karijeru s majčinskom zato što sam oduvijek bila jako aktivna. Moj poziv traži bezbrojna putovanja, puno rada i vježbanja. No Ivana je rano prihvatila takav način života, na neki način je i ona sazrijevala i upijala tu umjetnost – ispričala je Meri u jednom intervjuu.

