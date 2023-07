ERIC predstavlja spot za 'Driving To The Sea', jednu od top 40 pjesama domaćeg etera!

Dok najnovija Ericova pjesma plovi eterom, mnogi se makar u mislima voze na more, mladi je glazbenik jedan od vrućih srpanjskih dana proveo upravo onako kako zamišlja idealan ljetni dan – vozeći se prema obali, slušajući glasno radio i zabavljajući se! Sve to snimio je i pretočio u glazbeni spot za „Driving To The Sea“! Osim na omiljenim radijskim stanicama, osvježavajuću ljetnu stvar može se slušati i putem svih glazbenih platformi, dok nas u glazbenom spotu ERIC na put vodi ovdje.

„Spot smo snimali upravo onako kako i pjesma govori - vožnjom na more. Ono što se ne vidi u tih nekoliko minuta je da smo se, kako to obično biva, s 20-ak kilometara na sat prvo vozili u dugačkoj koloni od Zagreba do Karlovca. Kad smo stigli do Gospića, spustili smo se na staru cestu prema Karlobagu i Senju, gdje je počela uživancija: u vožnji uz more snimili smo razne kadrove - u autu, uz cestu i iz zraka, dronom. Bilo je jako zabavno, i jako, jako vruće“, opisao je ERIC koji je se sve skupa doživio kao zanimljivu avanturu koja ide uz ljeto i godišnje odmore - uz puno dobre glazbe, smijeha, gužve na cesti i visokih temperatura. Uz gomilu dobrih vibracija koje nosi sama pjesma i panoramske kadrove iz spota, zaključuje: „Sve je nekako lakše kad se napokon ugleda more, to naše prekrasno čudo!“

Snimanje i izradu video spota potpisuje NEXUS produkcija: redatelj Tomislav Horvatinović, producent Marko Horvat (koji potpisuje i fotografije nastale na setu) te snimatelj Stjepan Dolenec / Creative Factory. I ovog puta ERIC je snimao u odjevnoj kombinaciji stilista Ivana Friščića (Delight), a svestrana Laura Mjeda, kojoj je šminkanje je druga ljubav, zaslužna je za prirodni make up potreban za istupanje pred kamere.

Tekst, glazbu, produkciju pjesme, kao i sviranje i snimanje gitare, basa i vokala potpisuje sam ERIC koji tako još jednom potvrđuje izvrsno vladanje svim segmentima potrebnima za nastanak pjesme - koja ima sve uvjete da postane neizostavan ljetni soundtrack! Stvaranju su doprinijeli Luka Osrečak (gitara), Filip Vidović / Matterhorn Music, koji uz asistenciju Gordana Dragića stoji iza miksa pjesme dok je s završnim detaljima doprinio Mischa Janisch / Sunshine Mastering.

„'Driving To The Sea' je moj novi singl koji će, nadam se, biti neizostavna pjesma za sve koji putuju na more, jer je upravo za to i namijenjena. Kad sam ju stvarao, u glavi mi je bila samo misao kako se ljeti vozim na more sa spuštenim prozorima i da na radiju svira baš ta pjesma koja je, u tom trenutku, bila tek ideja. Pjesma je nešto stilski drugačija od mog dosadašnjeg rada, ali smatram da je u skladu s trenutnim svjetskim trendovima i modernim zvukovima u kojima prevladavaju gitare i brzi beat. Ukratko rečeno, ova je pjesma kao stvorena za vožnju obalom ili opuštanje na plaži“, opisao je dvostruko Porinom nominiran 22-godišnji kantautor, multi instrumentalist i producent.