Emotivni Hamed Bangoura otkrio zašto nije mogao zadržati suze: Video namjerno nisam objavio da me ne čujete kako tulim

Bivši televizijski voditelj Hamed Bangoura svom Facebook profilu objavio je status u kojem je podijelio sretnu vijest. Naime, njegova starija kći Zara je magistrirala. U emotivnoj objavi prisjetio se nekih detalja iz njenog djetinjstva. "I tako, snimam u kutu i cmizdrim kao malo dijete. Kroz glavu mi prolaze slike: Trenutak dok ju mama u rađaoni drži na trbuhu, dok je prvi puta kupamo i shvatimo da joj je pri porodu slomljena ključna kost, dok se uporno gura da presvuče pelenu svojoj tek rođenoj sestri. Taman obrišem suzu zbog tih slika, a ono opet. Prvi dan u osnovnoj školi, pad na bradu dok izvodi baletne figure i potres mozga, pa prvi dan srednje škole, upis na jedan, pa drugi fakultet" napisao je Hamed i nastavio:

"I baš obrišem suze do kraja i onda tvoj profesor i mentorice krenu: „Poštovana Zara. Povjerenstvo je jednoglasno odlučilo da ste diplomirali s ocjenom izvrstan, pet, na temu: "Analiza blockchain tehnologije kao instrumenta transparentnosti novčanih donacija", i da se od danas možete predstavljati kao Sveučilišna magistrica ekonomije, Smjer analiza i poslovno planiranje. Bila nam je čast i privilegija da ste bili naša studentica i studenti poput Vas su razlog zbog kojeg mi radimo ovaj posao.“

Bangoura je dodao kako je Zari radnu diciplinu usadio djed. "Naravno, scena u kojoj nakon ovakvih riječi ja brišem suze i šmrklje je neizbježna. I taman nakon što sam se malo smirio, zovu dida Željko i baka Milka i tule s druge strane slušalice. Naravno da su me opet rasplakali. Da završim s plakanjem. Majka i ja smo ti bili podrška, ali dida Željko ti je usadio radnu disciplinu i naučio te da sve možeš. Zato, ovaj tvoj magisterij ima i njegov potpis i nikada to nemoj zaboraviti. Hvala Bogu da si imala takvog prvog mentora, od dana kad si se rodila. Majka bi te najradije držala u krilu dok si branila radnju da je nismo zaustavili pred ulazom, ali takva je Kiki. Znaš ju bolje od mene."

Na kraju se našalio kako video nije objavio da ga pratitelji ne čuju kako plače. "A seke i ja smo ponosni do neba i natrag. Hvala ti i u ime pokojnog djeda Davida. Njegov san o unucima i unukama s diplomama svake godine netko od Vas i ostvari. Sretno na poslu za koji si se također sama izborila, kao i čestitke od musavog i slinavog ćaleta. Draga moja Zara Bangoura! Voli te do neba ponosni tata. PS: Video namjerno nisam objavio da me ne čujete kako tulim."