UPUTILA APEL

Ella Dvornik upozorila na bolest koja prijeti djeci i mladeži: 'Ozbiljno je, sretno nam'

Foto: YouTube screenshot
VL
Autor
Vecernji.hr
13.11.2025.
u 08:00

Poznata influencerica Ella Dvornik uputila je ozbiljan apel svojim pratiteljima, upozoravajući na opasnu naviku koja oblikuje digitalni svijet naše djece i mladih

Influencerica Ella Dvornik obratila se pratiteljima na Instagramu s važnom zamolbom koja se tiče dobrobiti svih korisnika društvenih mreža. U videu je pozvala ljude da svjesno mijenjaju svoje navike i više se angažiraju oko sadržaja koji im se sviđa, a da ignoriraju onaj koji u njima izaziva negativne reakcije. – Moram vas nešto zamoliti za dobrobit svih nas koji sjedimo na društvenim mrežama i volimo scrollati. Molim vas da više radite interakciju sa stvarima koje vam se sviđaju, a manje interakciju sa stvarima koje vam se ne sviđaju – poručila je, a zatim skinula naočale kako bi naglasila ozbiljnost teme kojom se danas bavi.

Srž problema, kako je objasnila, leži u načinu na koji funkcioniraju algoritmi društvenih mreža. Oni, naime, ne razlikuju pozitivnu od negativne interakcije. – Instagramu nije bitno je l’ ste ostavili negativan komentar na nešto jer Instagram samo gleda jeste li vi ostavili komentar. Kada ostavite komentar na nešto što ne volite, Instagram misli da vas to zanima. Kod njega negativna implikacija ne postoji – pojasnila je. Posljedica je takva da platforma korisnicima gura sve više sadržaja koji ih živcira i koji ne žele vidjeti, a zbog umreženosti takav sadržaj širi se i na njihove prijatelje i pratitelje, stvarajući začarani krug negativnosti.

Dvornik je upozorila kako je ova “bolest” već zarazila svaki aspekt kreativne industrije, od glazbe u kojoj dominiraju teme poput droge i lakih žena, do mode koja se svodi na puku provokaciju radi komentara. Kvalitete i originalnih ideja, tvrdi, gotovo i nema. - Svaki drugi caption na Instagramu je napisao ChatGPT, a sve više ljudi samo komentira nešto da bi se posvađali. Na televizoru je postalo normalno uključivati svakakve ljude da bi im se gledatelji rugali. Nikad veća najezda niskointeligentnih reality showova – napisala je, ističući da takav sadržaj ne samo da ne koristi gledatelju, već ga i poglupljuje.

VIDEO Kći Elle Dvornik plače i ne želi biti odvojena od nje, ona joj poručila: 'Izdržat ćemo još malo'
1/26

Kao rješenje, influencerica nudi promjenu u ponašanju, citirajući Budu: “Budite promjena koju želite vidjeti.” Pozvala je sve da više lajkaju, dijele i komentiraju sadržaj koji smatraju korisnim i kvalitetnim. Tako se, objašnjava, stvara potražnja za boljim sadržajem, što omogućuje kvalitetnim kreativcima da dopru do šire publike. – Ako ćete samo raditi interakciju sa stvarima koje nam nisu drage, ostat će nam samo takve stvari – zaključila je, naglašavajući da se svaka interakcija, pa čak i slanje videa prijatelju u privatnoj poruci, računa kao signal algoritmu. Svoju je poruku završila priznanjem: – Nisam ni ja nedužna. Sretno nam – pokazujući da je riječ o zajedničkoj odgovornosti.
showbiz influencerica društvene mreže ella dvornik

laura gnjatović

Našu misicu iznenadila neočekivana situacija: 'O, Bože, jesam li ja upravo ušla u povijest?'

''Ne znam pratite li Miss Universe, ali za sve vas koji ste popratili, zanima me jeste li uhvatili kojim sportom se naša predstavnica bavi?'' glasilo je pitanje, koje je oduševilo sve prisutne, a posebno one koji poznaju Lauru. ''Dakle, bila sam na kvizu... i onda – bam! Laura je iskočila na ekranu kao pitanje. Laura Gnjatović, sada si službeno dio kvizova'', objasnila je njezina pratiteljica

