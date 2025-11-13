Ella Dvornik upozorila na bolest koja prijeti djeci i mladeži: 'Ozbiljno je, sretno nam'

Influencerica Ella Dvornik obratila se pratiteljima na Instagramu s važnom zamolbom koja se tiče dobrobiti svih korisnika društvenih mreža. U videu je pozvala ljude da svjesno mijenjaju svoje navike i više se angažiraju oko sadržaja koji im se sviđa, a da ignoriraju onaj koji u njima izaziva negativne reakcije. – Moram vas nešto zamoliti za dobrobit svih nas koji sjedimo na društvenim mrežama i volimo scrollati. Molim vas da više radite interakciju sa stvarima koje vam se sviđaju, a manje interakciju sa stvarima koje vam se ne sviđaju – poručila je, a zatim skinula naočale kako bi naglasila ozbiljnost teme kojom se danas bavi.

Srž problema, kako je objasnila, leži u načinu na koji funkcioniraju algoritmi društvenih mreža. Oni, naime, ne razlikuju pozitivnu od negativne interakcije. – Instagramu nije bitno je l’ ste ostavili negativan komentar na nešto jer Instagram samo gleda jeste li vi ostavili komentar. Kada ostavite komentar na nešto što ne volite, Instagram misli da vas to zanima. Kod njega negativna implikacija ne postoji – pojasnila je. Posljedica je takva da platforma korisnicima gura sve više sadržaja koji ih živcira i koji ne žele vidjeti, a zbog umreženosti takav sadržaj širi se i na njihove prijatelje i pratitelje, stvarajući začarani krug negativnosti.

Dvornik je upozorila kako je ova “bolest” već zarazila svaki aspekt kreativne industrije, od glazbe u kojoj dominiraju teme poput droge i lakih žena, do mode koja se svodi na puku provokaciju radi komentara. Kvalitete i originalnih ideja, tvrdi, gotovo i nema. - Svaki drugi caption na Instagramu je napisao ChatGPT, a sve više ljudi samo komentira nešto da bi se posvađali. Na televizoru je postalo normalno uključivati svakakve ljude da bi im se gledatelji rugali. Nikad veća najezda niskointeligentnih reality showova – napisala je, ističući da takav sadržaj ne samo da ne koristi gledatelju, već ga i poglupljuje.

Kao rješenje, influencerica nudi promjenu u ponašanju, citirajući Budu: “Budite promjena koju želite vidjeti.” Pozvala je sve da više lajkaju, dijele i komentiraju sadržaj koji smatraju korisnim i kvalitetnim. Tako se, objašnjava, stvara potražnja za boljim sadržajem, što omogućuje kvalitetnim kreativcima da dopru do šire publike. – Ako ćete samo raditi interakciju sa stvarima koje nam nisu drage, ostat će nam samo takve stvari – zaključila je, naglašavajući da se svaka interakcija, pa čak i slanje videa prijatelju u privatnoj poruci, računa kao signal algoritmu. Svoju je poruku završila priznanjem: – Nisam ni ja nedužna. Sretno nam – pokazujući da je riječ o zajedničkoj odgovornosti.