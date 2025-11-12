Saša Matić progovorio o odnosu s kćerima: Potajno im šaljem svoje pjesme, nekad imaju zamjerke

Regionalni miljenik Saša Matić gostovao je u showu Extra Dan na Extra FM-u kod Dorine Duplančić, gdje je predstavio drugi dio svog novog albuma "Noćas nam ne gine ljubav" i najavio dvodnevni glazbeni spektakl u Areni Zagreb - 5. i 6. prosinca. Nove pjesme, "Daleko", "Dalje", "Stani malo" i "Sviraj rode", već broje milijunske preglede. "Bilo ih je više u opticaju i još uvijek stoje tamo gdje jesu. No, za sada smo se odlučili za ove četiri i mislim da nismo pogriješili. Publika će, naravno, dati konačan sud, ali vjerujem da smo i ovoga puta pogodili baš onako kako treba i da ćete u narednom razdoblju imati što slušati", rekao je Matić koji će novi glazbeni materijal otpjevati za manje od mjesec dana u Areni.Matić otkriva i da u izboru novih pjesama veliku ulogu imaju i njegove bliske osobe:

"Kćeri imaju svoje favorite, vole 'Sviraj rode' i 'Daleko'. Kad snimim demo verziju pjesme, ja im to potajno pošaljem na WhatsApp i kažem: 'Nemojte slučajno dijeliti ovo', ali imam ja povjerenja u njih dvije. Nekad znaju imati i koju zamjerku, ali ovo im se sve svidjelo", priznaje. S obzirom na mnoštvo hitova, kaže da mu je najteže složiti repertoar. "Uvijek mi je briga što izabrati, što ćemo svirati, a što odbaciti... Tako da ja tu playlistu stalno mijenjam. Zna se dogoditi da je promijenim i tri puta. Kad napokon napravim konačan popis, moji iz benda me pitaju: 'Dobro, Saško, je li ovo sad konačno?’'A ja im kažem: 'Nije'", ispričao je kroz osmijeh.

Među brojnim anegdotama s koncerata izdvojio je i onu posebno emotivnu: "Zove mene jedan moj prijatelj, kaže: 'Bit će mi tamo kći i budući zet' i pita me s kojom pjesmom počinjem. Ja kažem: 'Ne bih ništa menjao.' A on na to: ‘Pa on je baš mislio uz tu pjesmu zaprositi moju kćer. Je l' ti okej da ju zaruči na toj pjesmi?' Rekao sam mu: 'Ma slučajno je prva, naravno da može! Kakav problem, bit će mi zadovoljstvo.'" Na kraju je Saša uputio iskrenu poruku svojoj publici: "Pozivam sve vas, dragi moji i drage moje, da se družimo 5. i 6. prosinca u Areni Zagreb! Tko god dođe na koncert, sigurno neće požaliti. Dat ću sve od sebe da budem na visini zadatka i da vam ti koncerti uljepšaju ovu 2025. godinu."