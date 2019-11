Ella Dvornik u mukama: 'Nisu oni Skandinavci ludi...'

Nisu oni skandinavci ludi sto zive u 10 kvadrata i sve im stane unutra. Pozesija je najvece ropstvo. Imati hrpu stvari uz koje se vezes emotivno, koje ne znas dal ti trebaju ili ne, koje ti je krivo bacit jer je trosak, koje si zaboravio, za koje nisi znao ni da imas. I toliko je stresno to sve. Realno.sve je to viska, mogla bi bez 90 posto stvari koje su se nakupile godinama. Tek kad smo ih selili dobile su na tezini 😄 iducih par dana cu se posvetiti tome da ocistim zivot svih nepotrebnih stvari. Poklonit, dat, zamjenit, prodat, sto god samo da nadu novi dom. Pokusat cu se i malo bolje organizirati. Preneuredn mi je sve u glavi. Prebrzo je prosla godina, sve se desilo prebrzo. Ne znam kakav je vama bio Listopad, al ne ponovio se vise 😁 sretan vam Studeni, da bar vam bio najbolji ikad!

