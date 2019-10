Ella Dvornik oduševila fanove objavom o imenu za prinovu!

Ella Dvornik nedavno je objavila sretne vijesti o dolasku prinove. Novi član obitelji stiže na proljeće, a sad se već mnogi pitaju kako će se beba zvati.

- Kad me netko pita kako će se zvati beba, ja uvijek samo odgovorim imenom osobe koja me je to pitala, reakcije su sve! Zabavljalo me to dosta dugo u prvoj trudnoći, sad malo manje, al možda vama bude korisno - napisala je Dvornik, a fanovi su reagirali s puno smijeha.

Komentar jedne obožavateljice prikupio je skoro 150 lajkova, a ona je napisala: "Ja mislim da će se zvati po onome gdje ste ga napravili"

Ella je odgovorila šaljivo poručivši da zagrebački kvartovi "nisu baš nešto"

- Kak' se zovu djeca? Črnomerec, Špansko i Travno - odgovorila joj je Ella prikupivši gotovo 300 lajkova.

Inače, Ella i Charles vjenčali su se u veljači ove godine u tajnosti nakon pet godina veze i to u Las Vegasu. Da razmišljaju o proširenju obitelji, dalo se naslutiti još u ožujku kada nam je Ella u intervjuu za Ekran priznala da se trenutačno nalazi na životnoj prekretnici. – Trenutačno tražimo novi dom, to nam je fokus. Želimo naći nešto po našoj mjeri. Budućnost planiram svakako, ali spremna sam na prepreke i iznenađenja na putu. Najviše se veselim vidjeti Balie kako odrasta u, nadam se, jako dobru i talentiranu djevojku, a tko zna... možda dobije još nekoga da je zabavlja – kazala je tada sa smiješkom influencerica.