Ella Dvornik pokazala kako je proslavila rođendan: 'Dvadesete nikako nisu vrhunac našeg života'

Influencerica Ella Dvornik danas slavi 31. rođendan. Ella je napisala kako je rođendan već proslavila, te da smatra kako dvadesete nisu bile vrhunac njenog života.

"Već sam ga proslavila, iako je danas. 31. rođendan. Svi to kažu , a mi im ne vjerujemo - dvadesete su bile kul al nisu nikako vrhunac našeg života. Da sam s 21 znala kol'ko će mi dobro bit s 31, ne bih slavila 21. kao da je kraj svijeta, eto ne znam što bih drugo rekla , ali ako se koprcate u dvadesetima i strah vas je, ne brigajte, najbolje tek dolazi" poručila je svojim pratiteljima influencerica. Objavu na Facebooku lajkalo je preko 4000 ljudi, više od 200 njih čestitalo joj je rođendan.

Influencerica je početkom listopada otkrila pratiteljima da je povećala grudi, a sada se njima pohvalila u objavi.

Ella je pozirala u crnom sakou, a vidi se da ispod njega nema grudnjak. "Volim dane u mjesecu kad mi se moja “muška” energija pomiješa sa “ženskom” jel' se i vama to događa?" pitala je influencerica pratitelje ispod dvije zavodljive fotografije koje je objavila. U samo par sati nakon objave dobila je za fotke čak nešto više od 15.000 lajkova, a komentari se ne prestaju nizati. Ipak bilo je i negativnih reakcija. "Sorry Ella, ali s ovom transformacijom izgubila si sebe.. Izgledaš mi tako prozirno... Sjećam se kad sam te u Opatiji upoznala tad si mi bila kao raketa.. Sorry" napisala joj je jedna pratiteljica, a Ella joj je odgovorila kako je to ok i da je bitno da su svi sretni.

VIDEO Gibonni s velikim bandom predstavio Zadranima "U po' ure"