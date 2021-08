Ella Dvornik otkrila koliko često se Charles i ona svađaju: 'Pred rastavom smo tri, četiri puta dnevno'

Influencerica Ella Dvornik (30) na svojem je Facebook profilu podijelila status na koji je reagiralo mnogo žena. U statusu je otkrila kako izgleda njezin obiteljski i bračni život. „Ljudi koji imaju djecu su u riziku od rastave braka doslovno svaki put kad trebaju spremiti djecu da bi izašli negdje. Ne znam koliko vi izlazite, ali moj muž i ja smo pred rastavom bar tri, četiri puta dnevno", napisala je influencerica.

Foto: Facebook

Na ovaj status reagiralo je više od 7000 ljudi, a mnogi su ostavili i komentar. "Mi smo pronašli lijek, muž se sprema zadnji da ne čeka", otkrila joj je jedna pratiteljica svoju tajnu, a Ella je istaknula da u njezinoj obitelji to nije moguće. „Moj muž kaže da će se spremiti za 5 minuta i onda 'nema što za obuć'", bio je Ellin odgovor. Druga pratiteljica imala je drugi razlog lajkanja ove objave. „Ja sam samo došla pročitati odgovore onih koje imaju super savršene muževe koji djecu obuku od glave do pete, pa im uz to spreme obrok za ponijeti. Onda tek sebe spreme dok mama kraljica lakira nokte i gleda TV“, napisala joj je. „Nećeš takav naći. Ako ga nađeš ja ostavljam svog muža i razorit ću tuđu obitelj ako treba, bez da trepnem“, našalila se Ella dok je odgovarala.

U komentarima su mnoge žene podijelile i svoja iskustva. „Kod nas uvijek čekamo tatu“, jedan je od komentara. „Al kad mi stane pred vrata, cupka po parketu i kaže 'jel ti trebaš još dugo'? Ne treba, samo da odem po nož ljubavi moja“, iskustvo je druge pratiteljice. Javili su se i neki muškarci. „Ovo je vrhunsko štivo- komentari, ideje… Ja sam ovdje kao na instrukcijama… Žena sprema klince , dok ja ovo čitam“, napisao je jedan pratitelj te dodao da se šali te da nije u braku, ali da će zapamtiti poruku.

Foto: Facebook screenshot Inače, Ella se nedavno preselila u Istru sa suprugom Charlesom i njihove dvije kćeri Balie Dee i Lumi Wren.

