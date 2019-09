Ella Dvornik izludila pratitelje izazovnim izdanjem: 'Kakve noge. Kao gazela'

Naša influencerica Ella Dvornik pohvalila se novim tenisicama na Instagramu, a fanovi su odmah primijetili izdanje mlade mame koje nemaju prilike često vidjeti.

Naime, pozirajući samo u košulji koju je posudila od punice, Elline noge došle su u prvi plan, a komentari pratitelja odjeknuli su s punim odobrenjem.

Foto: Instagram

"Kakve noge. Kao gazela", "Pored ovakvih nogu nisam ni skužila tene", "Lijepoj ženi sve dobro stoji", "Ma top", "Moćno", redali su se komentari ispod Elline objave, a fotka je skupila više od 10.5 tisuća lajkova.

Inače, Ella je nedavno odlučila drastično promijeniti imidž. Plavu kosu obojala je u smeđu.

- Vrijeme je za oporavak! Nakon godina eksperimentiranja s kosom, došlo je vrijeme da malo odmorim i vratim se na prirodno - napisala je Ella i upitala pratitelje kako im se sviđa promjena te što misli koliko će dugo izdržati u svom 'prirodnom' izdanju.

Foto: Instagram



Bilo je i onih koji su pohvalili frizuru, ali su uputili kritiku na račun make upa.

- Friz je super ali Ella kaj je s make-upom? Ne znam je l' do šminke ili do filtera. Kaj god da je, je previše. Bacaš na one lutke realistične, a stvarno nepotrebno jer si prirodno lijepa. Više tebe, manje filtera, pudera čega god tu ima. I samo ti "vrišti"! - poručila joj je jedna od pratiteljica.