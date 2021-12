Edin otkrio što se zbilja dogodilo između njega i Sanele: 'Jedno vrijeme sam joj to tolerirao, ali ne može vječno'

Nakon finala showa "Brak na prvu" glavna tema su bili Sanela i Edin čija je priča u showu završila zarukama, ali ubrzo je dobila sasvim drugi rasplet koji je iznenadio gledatelje. Sanela se odselila kod Edina u Bihać, ali umjesto vjenčanjem ova veza je završila prekidom. Što se dogodilo i kako je došlo do ovakvog razvoja događaja pokušali smo saznati od Edina.

Kako je idiličan odnos koji ste sa Sanelom imali u showu na kraju završio prekidom?

A čujte, ne mora svaka bajka imati i sretan kraj, očit primjer. Jednostavno stvarni život nije show, najblaže rečeno, različita i nerealna očekivanja osoba inače dovedu do ovakvog ishoda.

Je li se nešto dogodilo dok ste živjeli zajedno u Bihaću što je dovelo do prekida i kako su je prihvatili vaši prijatelji i obitelj?

Ništa se posebno nije dogodilo, osim što ona nije bila ista kakva je bila u početku i to se jedno vrijeme toleriralo, ali naravno ne može vječno. Moji su je jako lijepo prihvatili jer su inače jako opušteni kao i ja i nije bilo nikakvih problema da se s njima uklopi. Isto su prihvatili i njezini mene kad sam ih išao upoznati, divna obitelj stvarno, otac posebno.

Zašto ste se prestali javljati Saneli iako je ona vama nastavila slati poruke nakon odlaska iz Bihaća i ona kaže da je mislila da ste još zaručeni kada je odlazila iz Bihaća?

Kada neko želi otići od tebe i to učini, ima li smisla da se ti i dalje javljaš? Jasno sam joj rekao da ne želim imati vezu da na daljinu, posebno ne u ovakvom vremenu kada se ne možeš maknuti nigdje. Divim se ljudima koji su primorani voditi život na daljinu.

Kako je planula iskrica između vas i Sanele, tko je kome prišao prvi?

Kao što sam već izjavio u showu, ja sam nju primijetio već prvu noć na zajedničkom upoznavanju i jednostavno ta njena smirenost i elegancija me tada privukla. No, nisam ništa napravio niti mi je padalo na pamet dok nisam čuo što se sve desilo kod nje, a i kako je kod mene išao razvoj situacije. Jednostavno, jednu noć dok smo sjedili s još nekim parovima u stanu saznao sam koji je njen Instagram profil i odlučio se javiti i to je bilo to, ostalo je bajka.

Koliko ste bili iznenađeni njezinim reakcijama prema drugim natjecateljima, koje nisu uvijek bile ugodne?

Iskreno, znao sam za svaku situaciju kakva će biti i kakve će reakcije drugih biti. Zato sam razgovarao njom prije svega i pokušao joj objasniti da ne reagira na gluposti i komentare drugih jer će dosta njih zbog ljubomore namjerno provocirati, ali ona to nije htjela čuti. Govorila je da ne može to ignorirati i da mora svima reći što misli. Ja sam joj onda rekao da slobodno napravi ono što misli, ali da se ja apsolutno neću miješati, a kako se vidjelo i nisam. Ne zato što se bojim ili slično nego jednostavno mi nije imalo smisla raspravljati o tuđim mišljenima i tračevima, to me uopće ne zanima. U tom trenutku dobili smo oboje što smo htjeli, nas dvoje, i samo smo se na to trebali bazirati, ništa drugo.

Je li ovo iskustvo u showu poljuljalo vašu vjeru u ljubav i mislite i kako se nosite s novim ljubavnim razočaranjem?

Pa iskreno pomalo i jeste, u budućnosti ću biti dosta oprezniji i neće me biti moguće tako lako osvojiti. Već duže vremena me prekidi ne pogađaju jer jako puno vodim računa o sebi i cijenim samog sebe pa tako ne dozvoljavam da me išta na tom putu smeta.

Javljaju li vam se možda neke obožavateljice putem društvenih mreža, jeste li bili na kojem spoju s nekom od njih?

Naravno, javlja mi se svakodnevno veliki broj fanova, stižu jako lijepe riječi o meni i mom nastupu. Izuzetno sam zadovoljan i zahvalan svima i nastojim, ako ništa, bar odgovoriti na poruku i zahvaliti se. Da li sam bio na nekom spoju? Pratite me pa ćete vidjeti.

Bojite li se kako bi neki ljudi, a pogotovo žene, mogli stvoriti krivu sliku o vama na temelju onoga što su vidjeli u showu i kako se nosite s kritikama koje možda dolaze od dijela publike?

Apsolutno ne, ja živim svoj život onako kako smatram da treba i kako je najbolje za mene i sve odluke ja donosim. Ja postupam na način da ih apsolutno ignoriram jer mi nije bitno ničije mišljenje o mom životu i kako bih ga trebao živjeti, jer to je moj život. A isto tako ne dajem svoje mišljenje o tuđim životima i kako ga oni trebaju živjeti, niti me apsolutno briga. Ako je njima dobro i meni je još bolje, tako da je to jasno kao dan. Kad bi svi više ovako postupali u životu, život na ovom svijetu bi im bio puno ljepši i ispunjeniji.