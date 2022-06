Ecija Ojdanić o nikad težoj utrci koju je odradila: 'Plus 30, sparina, samo sam počela usporavati'

Glumica i vlasnica kazališta Moruzgva Ecija Ojdanić (47) pohvalila se novim sportskim uspjehom. Naime, otrčala je Plitvički maraton, a prema njezinim riječima, to nije bilo nimalo lako.

Na svom Instagramu dijelila je fotografije s maratona cijeli vikend, a u ponedjeljak rano ujutro podijelila je više fotografija s utrke uz koje je napisala: "Slike od kraja prema početku ovog ludog vikenda. Nikad teža utrka u životu, na plus 30, sparina, uzbrdica na uzbrdicu.. krenula sa naivno u punoj brzini, držala se dobro do 30-og kilometra, a onda, kad je došlo još jedno brdo, samo sam počela usporavati, završila utrku na 4:11. Što je za mene najgori rezultat za maraton. Ali za Plitvice, sasvim ok. Ali bilo mi je toliko lijepo, da se vraćam dogodine. A s mojom ekipom iz Atletskog kluba Sljeme, uvijek je zabava zagarantirana. A i s mojim dragim mužićem, koji je bio prava potpora i partner u zabavi", napisala je Ecija.

Brojni pratitelji u komentarima su joj čestitali na još jednom uspjehu u nizu. Podsjetimo, glumica često sudjeluje na utrkama po Hrvatskoj. Početkom godine pohvalila se sa otrčanih 29 kilometara.

Glumica svoju figuru duguje najviše trčanju, ali i redovitom vježbanju.

- Meni je redovito vježbanje donijelo psihičku ravnotežu, fizičko zdravlje, nećemo se lagati, zadovoljavajući fizički izgled. Puno se bolje osjećam. Nekako sam u naponu intelektualnih i drugih snaga – ispričala je Ecija, a otkrila je i kako veliku važnost daje i kuhanim obrocima.

- Volim kuhati, i mislim da je to važno za cijelu obitelj. Po meni se preko kuhanja i hrane prenosi ljubav i briga za sve članove obitelji. Suprug mi uskače tu i tamo, ali zaista se trudim sama pripremati obroke, ponekad i dan ranije. Jedem dosta voća i povrća, što manje mesa, pogotovo crvenog, više ribe. Uvijek se vraćam sirovoj prehrani jer neobrađena hrana ima najviše zdravih nutrijenata.

