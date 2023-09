Ecija Ivušić otkrila kada joj stiže sin te uputila poruku trudnicama: 'Sretno svima'

Voditeljica i PR stručnjakinja Ecija Belošević (36) trenutno je u slatkom iščekivanju prinove, a njezin suprug, glazbenik Goran Belošević i ona nedavno su otkrili spol bebe. Par je tada organizirao zabavu otkrivanja spola, a dvorište su ukrasili rozim i plavim balonima i ispucali konfete. Konfeti su bili plavi, što znači da će Ecija i Goran dobiti sina. No, sada su otkrili i kada bi njihov sin trebao doći na svijet.

- Baby boy nam dolazi u prosincu - napisala je Ecija uz fotografiju koja je nastala na zabavi gdje su otkrili spol bebe se obratila i ostalim trudnicama.

- Sretno bilo svim mamama koje očekujemo bebice da sretno dođu na svijet - poručila je. Na fotografijama su ona i Goran pozirali s njihovim ljubimcem, psom Riom. Pratitelji su komentare napunili čestitkama, a svi su Eciji poželjeli i sreću.

Podsjetimo, otkrila je Ecija jednom prilikom i detalje svoje trudnoće. Napisala kako je nosila blizance, ali se, nažalost, jedan plod prestao razvijati.

- Toliko se molilo za ovo čudo. I to toliko da smo izmolili dva… Ova trudnoća započela je kao blizanačka, a jedan blizanac nam se nažalost prestao razvijati u 8. tjednu. Isprva mi je bio veliki šok jer smo već čuli i dva srčeka i iako sam znala da je sindrom nestajućeg blizanca relativno čest u ranom periodu trudnoće (čak do 36% svih blizanačkih trudnoća završi gubitkom jednog ploda), odlučila sam ignorirati tu činjenicu i nadati se najboljem. Nažalost, došao je ultrazvuk na kojem nakon riječi profesora Šimunića koji mi vodi trudnoću nisam više ništa drugo čula. Nakon “za ovog blizanca ne vjerujem da će se dalje razvijati”, dalje mi je bio samo ravni ton u ušima. I dalje imam osjećaj krivnje što poslije te rečenice nisam čula ništa više dobroga što se odnosilo na drugog preživjelog blizanca. Ali OK, brzo sam si oprostila. Nakon kratkog tugovanja i razočarenja, brzo sam prihvatila da je tako trebalo biti i da bog zna najbolje. I iako me jedno vrijeme jako bilo strah za ovo djetešce (iako nije bilo medicinskog razloga), vrlo brzo mi se vratila vjera i snaga i eto, ovo malo čudo je našlo svoj put da se ostvari na svoj jedinstven način - napisala je Ivušić.

VEZANI ČLANCI

Inače, par se zaručio u studenome 2021. prošle u Italiji, nakon šest mjeseci veze, a vjenčali su se lani na otočiću Vrniku. Vjenčanje je održano ispred vrničke crkvice Gospe od Škoja jer par nije dobio dozvolu župnika za vjenčanje u crkvi, a zatim je slavlje prebačeno na Korčulu, u Aminess Port 9 resortu u gradu Korčuli, a zabavljao ih je Goranov prijatelj, glazbenik Sandro Majstrović. Par je za prvi ples odabrao Gibonnijevu pjesmu "Lipa moja". Vijest o prinovi otkrili su sredinom srpnja i to na društvenim mrežama.

VIDEO Pas Sergeja Trifunovića na plaži bez uzice u Rovinju