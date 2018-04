Damir Poljičak bio je najbolji: Svaki put napraviš remek djelo

Glumac Damir Poljičak ove je nedjelje zadivio žiri, kolege i publiku showa "Tvoje lice zvuči poznato" izvedbom hita 'Thunder' grupe Imagine Dragons.

Zahvaljujući njegovoj pobjedi Nova TV će donirati 10 tisuća kuna udruzi Amazonas iz Zagreba.

- Ja sam se malo zaljubila. Ti uvijek dobiješ 'najneziheraškije' izvedbe i u startu ne očekujemo ništa, a na kraju razvališ - zadivljeno je komentirala Nives nakon Poljičakova nastupa. S njom se složio i Saša Lozar: „Ti svaki put napraviš remek djelo.“ Kedžo je rekao kako obožava tu pjesmu i dodatno pohvalio Poljičakovu izvedbu: „Ti si tu napravio sve, majstor si transformacije i sve radiš s mjerom, nikad ne ideš preko granice.“ Na pohvale se nadovezao i Petreković: „Ovo je zmajevski odrađeno. Divim ti se. Ovo je večeras najbolji nastup, svjetski!

Atmosferu u studiju podigla je Katarina Baban, koja je na bodovnoj ljestvici zauzela drugo mjesto kao Jason Derulo s izvedbom pjesme 'Swalla'.

- Prekrasno izgledaš kao muškarac - rekao joj je Petreković, a očarana Nives nadovezala se rekavši: „Opet sam se zaljubila. Možeš li nikada više u životu skinuti ovu masku?“.

Pred Majom Bajamić bio je zahtjevan zadatak transformacije u Doris Dragović.

„Kao veliki fan Doris Dragović sam jako zadovoljan. Kao netko tko ju je imitirao u ovom showu sam nezadovoljan i sram me što sam ju imitirao pored tebe. Ne prestaješ iznenađivati“, rekao je Kedžo koji nije skrivao oduševljenje Majinom izvedbom.

S njim se složila i Nives rekavši kako je na trenutke mislila da zaista sluša Doris, a Petreković je primijetio i glumački moment kad se Maja, jednako kao i Doris na istom nastupu, spotaknula na pozornici. „Cijela pojava djelovala je kao Doris Dragović“, komentirao je Lozar. Nastup za pamćenje priredio je i Matko Knešaurek kao Severina, izvevši njezin hit 'Uno momento'. Iako su voditelji komentirali kako će opet imati noćne more, „gladijatorski pristup Severini“ svidio se Petrekoviću.

„Ti si jedan od najboljih imitatora. Totalno si imao tu senzualnost, zavodljivost, pritajeni seksipil, karizmu. Zadovoljna sam, sve si bolji i bolji“, poručila mu je Nives. Davor Dretar Drele u ovoj je epizodi nastupio s dječakom Ivorom Leskovarom kao Will Smith, izvodeći njegovu pjesmu 'Men in Black'. Lozar je komentirao da je ovo bio „malo jači Will Smith“, a pohvalio ih je rekavši kako je izvedba bila jako zabavna.

„Ivore, ti si bio najbolji Will Smith ikada. Drele, ti si bio drugi najbolji Will Smith ikada“, zadovoljno je komentirala Nives, a s njom se složio i Kedžo poručivši obojici kako su bili odlični. Paola Bekić Valić izvela je pjesmu 'Night Fever' grupe Bee Gees. Petreković je primijetio mušku energiju kod Paole, a Kedžo je rekao kako gljiva prema njoj ovoga puta nije bila milosrdna.

Ana Vilenica ovoga je puta imala zadatak transformirati se u pop ikonu Justina Timberlakea i otpjevati njegov hit 'Can't Stop The Feeling'. Lozar je rekao kako je sve prštalo od energije i odlično izgledalo, a zamjerio je Ani izgovor i duhovito komentirao njezin ruski izgovor engleskog nazvavši ju 'Raštin Timberlake'.

Kedžo je pohvalio koreografiju, a volio bi da je Ana bolje skinula Justinov glas: „Trebao je ovo biti party u dućanu, ispala je čajanka, ali oprostit ćemo ti“. Nakon prošlotjednog trijumfa u ulozi Josipe Lisac, Amel Ćurić se ovoga tjedna našao na začelju liste nakon što je nastupio kao Boney M i otpjevao njihovu pjesmu 'Rasputin'. „Kretao si se izvrsno po terenu, zabio si par zgoditaka i bio u par ofsajda, ali ne vidim zamjerku ovoj točki“, sportskim je rječnikom komentirao Petreković.

„Meni je to više ličilo na dijete Papa Štrumpfa i Štrumpfete“, komentirala je Nives i dodala kako joj je problematično bilo skakutanje na pozornici. „Bilo je tu na momente dijelova s kojima nisam bio zadovoljan, ali sve u svemu dobar nastup“, pozitivan je bio Kedžo.

Lozar je komentirao interesantnu specifičnu situaciju kod ovog nastupa: „Ti si Bosanac koji pjeva pjesmu njemačkog benda s karipskim korijenima, na engleskom, o Rusu“.

U idućoj epizodi Damira Poljičaka vidjet ćemo u ulozi Mariah Carey, Katarinu Baban kao Jelenu Rozgu, a Maja Bajamić transformirat će se u Carla Douglasa, dok će Marko Knešaurek nakratko postati Gene Kelly.

Drele će se transformirati u Ljupku Dimitrovsku, dok ćemo Paolu Bekić Valić gledati kao Daniela Popovića. Ana Vilenica za zadatak je dobila transformaciju u Kurta Cobaina iz grupe Nirvana, a Amel Ćurić postat će Madonna.