Dragoljub otkrio je li još uvijek u vezi s Ljiljanom iz showa: 'Nema forsiranja'

Ljiljana i Dragoljub bili su jedini par 15. sezone showa 'Ljubav je na selu' koji je opstao i nakon završetka snimanja. Od tada do danas prošlo je dosta vremena, a farmer Dragoljub otkrio je da njihova ljubavna priča i dalje traje.

- Viđamo se i dalje. Komuniciramo i posjećujemo se, više ona mene nego ja nju - ispričao je Dragoljub za RTL.

Kažu da su si dobri koliko mogu biti. - Sve u skladu s vremenom. Dobro je, u dobrim smo, prijateljskim odnosima. To se razvija i dalje. Nismo mladi, zaljubljeni, bez mozga i glave nego u skladu s godinama. Nema forsiranja, Ljilja ima svojih obveza, ja svojih. Imamo objektivnih poteškoća s obzirom na udaljenost. Uskladili smo se - rekao je farmer.

VEZANI ČLANCI:

Otkrio je da uskoro idu zajedno na more. - Idemo na Korčulu. Bit ćemo u hotelu devet dana. Malo da odmorimo za ovu godinu - rekao je odlično raspoloženi Dragoljub pokraj kojeg je u trenutku razgovora bila Ljiljana.

Foto: RTL

Ona je ranije za RTL.hr progovorila o njihovoj vezi. - Naša veza traje, kao što smo i planirali, ide polako, sigurno, nikuda nam se ne žuri. Iz prijateljstva je preraslo u vezu. Viđamo se kad god možemo. Ne živimo zajedno, imamo neke planove povodom toga, planiramo nešto za budućnost. Još nam se trebaju posložiti kockice", rekla je Ljiljana."Vrlo često smo zajedno. Kad god mogu, spojim neke dane. On je u Čehovcu, a ja u Zagrebu. Za blagdane smo uvijek zajedno. Otprilike je to to. Ne znam iskreno gdje ćemo živjeti ako se na to odlučimo, imamo više varijanti, sad što se dogoditi, ne znam. Inače jesam iz Zagreba, međutim, rekla sam da mi nekako Zagreb više ne odgovara. Dok je čovjek mlađi onda da, ali sada mi je previše stresa. Volim otići na selu. Tamo sam u miru... - rekla je Ljiljana.

VIDEO Ivana Paradžiković o rođenju sina: 'Cijelu sam noć probdjela plačući'