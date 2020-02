Doris Pinčić Rogoznica obračunala se s 'hejterima': 'Za ovo ste baš vi krivi. Hoćete da vam pokažem brojke?'

Malo cu pametovati u ovoj objavi, pripremite se ali kao rijetko kad molim vas da je procitate. Za pocetak hvala svima koji ste tu, rijetko vam to kazem a mislim. Hvala za svaki komentar, trud, pogled i svaku energiju koju ste ulozili na ovom profilu. U ovoj objavi ipak, prvenstveno cu se obratiti hejterima nasim svagdasnjima. Onima s kojima se svi oduvijek susrecemo iako je to danas u vrijeme drustvenih mreza i interneta opcenito potencirano maksimalno. Susrecemo se pogotovo mi javne osobe (i da znam nastavak recenice-ko te tjerao sad se nosi s tim..). Dakle, meni a i svakom u ovom prostoru je jasno da nas netko voli netko ne voli, prirodno je i nema tu filozofije. Na negativne komentare sam navikla (iako mi je zao sto oni lijepi uvijek padaju u drugi plan zbog njih) i to je sve u redu. Ipak-ima jedan koji me uvijek ko strelica pogodi u srce i ne mogu si nikako pomoci a taj je, pogadjate- iskaces iz pastete! 😊 Zasto me bas taj boli? Zato sto ste za taj, dragi hejteri, bas vi krivi. Dakle, kako sustav funkcionira? Novinari puno pisu ono o cemu se puno cita. I tocka. Iako su i jadni novinari precesto na tapeti i kritizirani sigurna sam da bi vecina medju njima radije pisala o puno pametnijim, zdravijim i normalnijim temama, no, pisu o ovom o cemu pisu (i pritom im je muka) jer placu zaradjuju na clancima koji su citani i klikani. A vi nazalost otvarate, citate i klikate sve te gluposti. Ne samo o meni, vec i o brojnim drugim ljudima kojima jednako toliko nije ugodno iskakati iz tih spomenutih pasteta. Sve ovo potkrepljuju brojke, to nisu rekla kazala price. Toliko sam puta cula-joj kako je sadrzaj na televiziji los, pa u prilog tome hocete da vam pokazem brojke gledanosti divnih dokumentaraca u odnosu na programe koje nazivate "dno dna" i unatoc tome ih gledate? Rado cu to uciniti :) Potpuno se slazem, vise ni moju mamu ne zanima sto sam ja jela, jel radim ovdje jel radim tamo, jesam obukla crno ili smedje, jedam se sisala ili nisam itd itd.. Toliko je jednostavno, vjerujte mi. Samo nemojte klikati i rijesili smo sve. Poanta svega je da je svaka, pa i ova promjena u svima nama. Manje hejta, vise razumijevanja bi nam dobro doslo. 😘👋

