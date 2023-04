Doris Pinčić pokazala trudnički trbuh u rijetkom izlasku sa suprugom

HRT-ova voditeljica Doris Pinčić (34) sinoć je sa suprugom Davorom Guberovićem uživala u koncertu Roberta Čuline u prepunom zagrebačkom Klubu Kazališta Komedija – Kontesi. Za trudnu voditeljicu ovo je bilo rijetko pojavljivanje u javnosti s drugim superugom, s kojim čeka njihovo prvo dijete. Podsjetimo, Doris iz braka s Borisom Rogoznicom ima sina Donata i kćer Gitu.

Inače, na koncertu Roberta Čoline osim Doris Pinčić i Davora Guberovića sinoć su bila i druga poznata lica – Miro i Sara Ungar, Ivica Zanetti, Dino Petrić i mnogi drugi Robertovi prijatelji i kolege.

''Hrvatski Michael Bublé'', kako su ga mnogi prozvali zbog jedinstvenog stila i ljubavi prema evergreenima i swingu, koncert je otvorio pjesmom 'Buona Sera Signorina', a zatim krenuo nizati bezvremenske hitove 'Samo jednom se ljubi', 'Fly Me To the Moon', 'Sway', 'Besame Mucho', 'Predaj se srce', 'Nije htjela'…

Foto: Ivana Planinić Ćurić

''Ovo je zaista jedna posebna večer, puna emocija, nostalgije, no ponajviše vrhunske glazbe…'', komentirao je sinoć Robert Čolina, koji je puna dva sata vladao scenom, a oduševljena i raspjevana publika gotovo mu i nije prestajala pljeskati.

Robert je sinoć pokazao da je uistinu pravi vladar scene - lakoća njegove glazbene izvedbe, scenski nastup i komunikacija s publikom, nikog nisu ostavili ravnodušnim. A repertoar kojeg je pomno odabrao u suradnji s Josipom Cvitanovićem, renomiranim dirigentom koji je i aranžirao skladbe za ovaj koncert, bio je i svojevrsni crossover. Sinoćnje glazbeno putovanje je tako vratilo publiku u vrijeme Franka Sinatre, Ive Robića i velikih orkestara, no i legendarnih Indexa, Kemala Montena, The Driftersa, Joea Cockera…

Robert je sinoć premijerno izveo i svoj novi singl 'Manuele', novu verziju poznate skladbe Zrinka Tutića, a u jednom trenu na bini mu se pridružila i gošća iznenađenja Nika Pastuović, koja je s njim otpjevala duet 'Lutka za bal'. Robert je na svoju set listu uvrstio i poneko iznenađenje, pa je tako zapjevao 'Dajte vina, hoću lom', pjesmu Harisa Džinovića u salsa aranžmanu, a otpjevao je i svoj prvi i najveći hit 'Sad te ostavljam', također u potpuno novom aranžmanu.

