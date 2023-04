Franka pokrenula beauty liniju, a taj biznis već cvate Maji Šuput i Lani Jurčević. Otkrivamo i cijene!

Danas kada je svijet društvenih mreža postala svojevrsna velika online trgovina, zvijezde su uvidjele sjajnu priliku sa svojim pratiteljima i “pootvarale” svoje virtualne trgovine. A uz svjetske zvijezde, vrlo brzo na taj vlak su uskočile i naše domaće. Novi beauty brendovi tako danas izlaze kao na pokretnoj traci, a tržište ljepote je, usprkos pandemiji prošlih godina, doživjelo golemi rast. Jedna od njih, posljednja koja je uskočila na taj vlak, je i glazbenica Franka Batelić koja je izbacila svoj kozmetički brend Frankly good. Linija koja se sastoji od 12 proizvoda kreirana je s ciljem da podsjeti na važnost održavanja jednostavnih, ali zdravih navika u svakodnevnom životu. Frankly good proizvodi namijenjeni su svakoj osobi koja se želi osjećati lijepo iznutra i izvana, te potaknuti iskrene emocije, one koje dolaze kada smo zadovoljni sobom.



„Sve je počelo prije tri godine, baš na imanju moje none u Istri, kada smo snimali jednu kampanju. Moj vizažist mi je neprestano popravljao ruž koji mi se stalno skidao. To je bio trenutak kada sam poželjela postojaniji ruž koji ima njegujuće sastojke. I od tamo je sve krenulo! Želim ponuditi proizvode koji će biti potpora urođenoj ljepoti svakog pojedinca, jer vjerujem kako je zdrav način života ključ istinske ljepote. I sigurna sam da prije svega, svi mi na licu prvo vidimo zadovoljstvo, sreću i iskrene emocije. Željela bih da Franky good okupi habulous zajednicu koja će prihvatiti i dijeliti te vrijednosti“, poručuje Franka.

Nakon što je društvenim mrežama odjeknula riječ habulous (eng. habits + fabulous), koju su na Instagramu prihvatile mnoge poznate osobe, Frankly good počeo je okupljati sve one koji žele brinuti o sebi i usvojiti zdrave navike. Prvi iskorak u stvaranju habulous zajednice upravo je da slavi navike koje pridonose zdravlju. Često su to one osnovne poput zdrave prehrane, dovoljnog unosa vode, sna, tjelovježbe, te korištenja korisnih i neštetnih kozmetičkih proizvoda. Ovisno o načinu na koji brinemo za sebe, Frankly good želi potvrditi kako je zapravo ljepota zdrava navika.



Linija uključuje osam nijansi mat tekućeg ruža za usne, koje su pomno birane u suradnji s najpoznatijim hrvatskim vizažistom Karlom Rusanom poznatim kao Ruka Beauty, te su 'long lasting formule'.



A kako to sve nastaje? Sjetimo se samo prije nekoliko godina kada je tržište bilo preplavljeno celebrity parfemima, po istom modelu sada se proizvodi kozmetika. Koncept ovakvih linija često je da kozmetički laboratorij osmisli beauty liniju koju potom povežu s likom i djelom poznate osobe radi lakšeg marketinga i prodaje. No u današnje vrijeme više nije samo bitno čije lice krasi kampanju već kvaliteta i društvena odgovornost brenda. Kupci su obrazovaniji nego ikada, znaju što žele, bitna im je kvaliteta i pozadina koja stoji iza linije, radili li poznata osoba uistinu na svojoj kozmetici ili pak prepusti rad u ruke drugih te potom bude ''samo lijepo lice s naslovnice''. Brojni ''fast beauty brendovi'' ostali su samo na pokušaju, no neke dame svojim su linijama oduševile publiku i kritiku.

U tom pogledu svakako treba spomenuti i pjevačicu Maju Šuput koja, možemo reći, po raznovrsnosti proizvoda na njezinom web shopu, predvodi sve ove dame. 2018. godine pokrenula je brend Majushka, a iako je počela samo s mikrofonima, koju godinu poslije predstavila je i kozmetičku liniju MASHÙ u kojoj prodaje parfeme, hidratantne kreme za ruke, gelove za ruke te dezinfekcijsko sredstvo za ruke koje je predstavila tokom pandemije. Shu Shu kremu za ruke možete imati po cijeni od 6,57 eura, dok ćete za hidratacijski gel morati izdvojiti 4, 58 eura, a za dezinfekcijsko sredstvo za ruke od 250ml 9, 89 eura. A osim toga, pjevačica prodaje i dječju kozmetiku u kojoj nudi sve od paste za zube, losiona za tijelo, zaštitnu kremu te šampon i kupku. Ako želite da vaše dijete koristi njezine proizvode, za pastu za zube morat ćete izdvojiti 2, 65 eura, za šampon i kupku 2u1 6, 63, a ista cijena je i za losion za tijelo, dok zaštitna krema košta 5, 31 euro. Njezine proizvode možete naći na policama Muller trgovina i Baby Centera, a spomenimo i da pjevačica prodaje razne igračke, odjeću za djecu te gadgete, a krenula je i u suradnju sa Saponijom zbog čega Majushka deterdžente za rublje možete kupiti u Konzum trgovinama, Plodinama, Interspara, i slično.

Pjevačica Lana Jurčević 2018. godine je predstavila svoj brend kozmetike La PIEL koji nudi njegujuće proizvode, a proslavila se multinamjenskim brončanim maslacem, odnosno uljem za kožu sa shimmerom. Njezini proizvodi za kožu postali su jako popularni, a pjevačica voli isticati da se cijela proizvodnja odvija u Hrvatskoj te su proizvodi ručno rađeni i inspirirani prirodnim sastojcima. Krema za ruke, lip balm, krema za stopala, krema i maslaci za sunčanje, piling za kožu neki su od proizvoda koji se mogu kupiti u web-shopu. Cijene se kreću od 7, 89 eura za SPF 50 kremu za lice, poznato brončano ulje-maslac košta 12, 74 eura, a pilinzi za tijelo kreću se od 19, 80 eura. Najskuplji su joj poklon setovi od kojih jedan košta 148, 70 eura, a u njemu ćete dobiti pjenu za čišćenje lica i skidanje šminke, hidratantnu dnevnu i noćnu kremu za lice (za sve tipove kože), masku za lice i "Superpower liquid" eksfolirajuću tekućinu s AHA kiselinom. A kao poklon nudi i silikonski kist. LA PIEL proizvode možete pronaći u Bipa trgovinama, kao i na policama DM trgovina.



A nakon svoje teške borbe s aknama pjevačica Zsa Zsa shvatila je koliko je na našem tržištu siromašna ponuda prirodnih proizvoda za koje čežnu žene poput nje pa je 2022. godine lansirala svoj brend Marrubi preko kojeg prodaje prirodnu kozmetiku za lice, a u njezinoj ponudi mogu se pronaći Recovery ulje za lice po cijeni od 37, 80 eura te alat za masažu lica po cijeni od 16 eura. A zanimljiva činjenica je da nudi i testere za svoje ulje i to potpuno besplatno. Njezine proizvode za sada možete pronaći samo na web shopu.

Izabel Kovačić, supruga našeg vatrenog Matea Kovačića, sa sestrom ima modnu liniju, a 2019. godine odlučila je samostalno predstaviti i svoje kozmetičke proizvode pod etiketom Bella by Izabel Kovačić. Mirisno mlijeko za tijelo, mirisni piling, zaštitna krema, deo krema, suho ulje za lice, tijelo i kosu asortiman je koji je Izabel osmislila u suradnji s Olivalom. Kada su se proizvodi pojavili na policama drogerija 2019., najskuplje je bilo suho ulje čija je cijena bila 10, 07 eura, a najjeftinija je bila deo krema čija je cijena iznosila 4, 90 eura. No, kako se njezini proizvodi više ne mogu pronaći ni u trgovinama ni na web shopu, da se zaključiti kako je i korona ovdje imala posljedice.

A kad smo kod ugašenih brendova, snaha Zdravka Mamića, Tia Mamić i njezina suradnica, visažistica Lada Mitrašinović 2020. godine pokrenule su brend ''Bela Glow'' koji se prošle godine zbog pandemije ugasio. U ponudi su imale nekoliko proizvoda među kojima je i puder losion za tijelo koji je naglašava ljepotu kože laganim prekrivanjem sitnih nepravilnosti i ostaje na koži cijeli dan bez brisanja, a cijena mu je bila 26, 54 eura. A možda prva u svemu ovome bila je dizajnerica Lana Biondić koja je još 2014. godine lansirala beauty brend S.FRES. Prvu je predstavila kremu 24/7, a prošle godine oduševila je tržište parfemskim eliksirima N.001 i N.002. No, sudeći prema podacima na Instagram profilu brenda, trenutno su na "kreativnoj pauzi". Na ponekim web stranicama još se mogu pronaći parfemski eliksiri, poput Bazzara koji N001 prodaje za 19, 10 eura.

