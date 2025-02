Britanski The Streets dolaze na 17. izdanje INmusic festivala!

The Streets, glazbeni projekt britanskog multiinstrumentalista i producenta Mikea Skinnera, mijenja britansku glazbenu scenu početkom 2000-tih svojim sirovim, pripovjedačkim stilom i jedinstvenom kombinacijom žanrova. Debitantski album ‘Original Pirate Material’ iz 2002. brzo postaje klasik zahvaljujući britkom osvrtu na život radničke klase i jedinstvenom spoju hip-hopa, garagea i elektronike.

Dvije godine kasnije, Skinner učvršćuje svoj status inovativnog glazbenika albumom ‘A Grand Don’t Come for Free’, koji donosi priču ispričanu kroz svakodnevne situacije i duhovite stihove. Nakon više od desetljeća pauze, The Streets se 2023. vraćaju sa šestim studijskim albumom ‘The Darker the Shadow the Brighter the Light’, popraćenim istoimenim filmom. Dugoočekivani povratak izaziva oduševljenje kritike, koja hvali Skinnerovu sposobnost da modernizira zvuk, a pritom zadrži svoj prepoznatljiv pripovjedački stil i autentičan pristup stvaranju glazbe.

The Streets se pridružuju već impresivnom programu sedamnaestog izdanja INmusic festivala u Zagrebu, na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka, od 23. do 25. lipnja 2025. godine! Pozornice INmusic festivala dijelit će s već najavljenim izvođačima Kings of Leon, Massive Attack, Air, Fontaines D.C., Michael Kiwanuka, St. Vincent, Foster the People, Press Club, Kim Deal, Yard Act i mnogim drugima.

Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #17 za samo 109 EUR (+ troškovi transakcije) su dostupne putem službenog festivalskog webshopa, kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije)

