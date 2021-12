Domaće zvijezde se prisjetile kako se nekad slavio Božić: 'Nije bilo komercijalizirano...'

Domaće zvijezde prisjetile su se kako je nekad izgledao Božić. Glazbenik Željko Bebek kazao je da je nekad sve bilo puno skromnije. - Nije bilo komercijalizirano nego je bilo ono što bi trebalo biti - rekao je za In Magazin. Njegov kolega Jasmin Stavros dijeli sličan sjećanja. - Dosta smo mi skromno živjeli. To se dočekivalo u velikoj vjeri, kitili bi bor - ostalo mu je u sjećanju. Zlatko Pejaković prisjetio se proslave blagdana sa svojim roditeljima. - To je prekrasno bilo s mojim živim roditeljima, oni više nisu živi nažalost s njima sam imao prekrasne Božiće - rekao je. Glazbenik Mario Roth kazao je da su mu u najljepšem sjećanju ostali Božići do njegove desete godine. - Bilo je jako puno ljudi koji su tada bili živi i uvijek me Božić i novogodišnji blagdani podsjećaju na njih - rekao je.

Glazbenici su se prisjetili i nekih blagdanskih običaja koje su tada imali. - To su bili pokloni, to je bilo pjesme to je bilo svega jer moj otac je svirao gitaru i pjevao i mama isto - prisjetio se Pejaković. Stavros se sjetio svoje bake, jer su oni kao djeca poslije mise bili kod nje.

Podsjetimo, glazbenici Zlatko Pejaković i Jasmin Stavros u suradnji s Mladenom Grdovićem prije nekoliko godina snimili su božićnu pjesmu 'Na Božić mislim ja'.

