Djevojka čija je životna priča ganula Hrvatsku želi se okušati u modelingu

šU novom spotu našeg mladog pjevača Jure Brkljače za pjesmu “Znao sam” glavnu ulogu dobila je inspirativna 21-godišnjakinja, Kristina Ivanuš. Kristina je model, studentica marketinga i komunikacije te dobitnica nagrade Hermann Gmeiner koja se dodjeljuje osobi odrasloj u SOS Dječjem selu. Ivanuš je nagradu dobila unatoč žestokoj konkurenciji između 200 nominiranih diljem svijeta. No život je nikako nije mazio, osim što je odrastala bez roditeljske ljubavi, još kao djevojčici dijagnosticirana joj je bolest perifernih živaca, poliradikuloneuropatija, zbog čega je otežano hodala.

Bolest je uspjela pobijediti uz pomoć sporta, a jedan od najdražih joj je definitivno ronjenje, zbog čega je ostvarila karijeru podvodnog modela. No, Kristina ne sanja biti model samo pod vodom, a ni glumica, već joj je velika želja biti fotomodel.- Rado bih se bavila modom, to mi je nekako san iz djetinjstva, koji nikako još nisam ostvarila. Mogu reći za sebe da se jako volim slikati, jako volim pozirati, nije mi uopće problem ponoviti sliku 100 puta ako treba... baš ono kad nešto voliš uživaš u tome – kazala je Ivanuš kojoj je ovo prva uloga u spotu nekog glazbenika. Ushićena zbog nove prilike koje joj je pjevač pružio, ispričala je i kakvo joj je bilo iskustvo snimanja spota koji prati pjesmu mediteranskog šarma i odabirom lokacija kao što su predivna šibenska Tvrđava Sv. Mihovil, Biokovo te panoramski let iznad Zagreba.

Foto: Hit Records

– Za mene je to bilo ostvarenje sna, iskreno. Znači presretna sam bila što su mene odabrali, uopće što su mijenjali spot samo zbog mene, kad su čuli moju životnu priču. Mogu reći da sam prštala od sreće sve vrijeme dok smo snimali – kazala je i dodala da je da kako pjesma govori o nekoj prošloj ljubavi te je zbog toga njezina uloga je bila hodati uz Brkljaču sretna i nasmijana.

Jure je naglasio kako jedva čeka da ljudi čuju njegovu novu pjesmu, ali i trenutak kada će je napokon moći izvesti na koncertima. Kazao je da je posebno vezan uz tekst pjesme te da najviše voli pričati kroz pjesmu, što misli da je ovog puta itekako došlo do izražaja.