Severina devastirana zbog sina: 'Ne mogu sama. Možda je pravo vrijeme da izađemo na ulice'

Emotivan video kojim je Severina obilježila 10 mjeseci otkako je njezin sin privremenom mjerom dodijeljen na skrb ocu Milanu Poopoviću izazvao je gomilu reakcija njezinih pratitelja. Slomljena pjevačica malenom je Aleksandru posvetila objavu na svom Instagramu kojom mu je poručila koliko joj nedostaje, a sve je upotpunila pjesmom Celine Dion 'My heart will go on'.

Na njezinu objavu reagirale su i brojne poznate dame koje su splitskoj pjevačici pružile podršku među kojima su i Josipa Pavičić Berardini, Karmela Vukov Colić, Suzy Josipović, ali i srpske pjevačice Selma Bajrami te folk diva Seka Aleksić.

Severina je odgovorila na brojne pristigle komentare žena koje se nalaze u istoj situaciji, a u jednom od njih istaknula je kako je možda pravo vrijeme da se ujedine i izađu na ulicu.

- Da, ima nas puno,ali ako ne mogu ja...možemo sve zajedno. Zajedno možemo sve! Možda ne mogu sama,ali sa vama, sa svima kojima je učinjena nepravda, a ima nas, možda samo trebamo odrediti datum kad ćemo na ulice? - napisala je Severina.

Foto: Instagram

Njezin komentar izazvao je gomilu reakcija i poruka podrške. "Čekamo datum i uz tebe smo Seve", "Drage mame ne čekajte više ni sata ni dana ni sekunde dajte nam više taj datum da stanemo ispred svake njuške koja je ovu mjeru nametnula", "Što prije... to bolje ne za nas nego našu djecu!", samo su neki od komentara.

Podsjetimo, Severina je lavinu podrške dobila nakon što je u ponedjeljak objavila video kojim je krije koliko joj teško pada odvojenost od sina Aleksandra.

- Ništa ne boli više od patnje za djetetom. Tako je priroda htjela. I dala nam je snagu. Da se borimo, izdržimo. I borit ću se. U toj agoniji ono što najžešće peče kao neprekidna žeravica u stomaku je nepravda, jer kao da ju nitko ne čuje i ne vidi - započela je Severina. - Vjerujte, ponekad i najjače srce teško izdrži nastaviti kucati. I svaki otkucaj ostavlja jedan ožiljak. I tako 10 mjeseci. Danas je dan kad srce zastaje. Punih je 10 mjeseci od 'privremene mjere' kojom mi je oduzeto dijete. Ta 'privremena mjera' je odredila da dijete kod mene prespava dva puta mjesečno. Da ga vidim 10 sati pod radnim tjednom i svaki drugi vikend koji počinje subotom u 10h. I tako 10 mjeseci. 'Privremeno'. Osjećaj kao kad vaš najglasniji vrisak kao da nitko ne čuje. Ili ne želi čuti. Ali sutra je novi dan… - poručila je pjevačica uz video na kojem ju Aleksandar čvrsto grli na brodu