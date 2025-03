Dirljiva priča! Žena zahvalila našem glazbeniku na pomoći: 'Ima dobih ljudi'

Neke geste dobrote ostaju zauvijek upisane u srcima ljudi. Jedna takva priča veže se uz poznatog glazbenika Tonija Cetinskog, čija je nesebična pomoć prije 16 godina promijenila život jednoj majci i njezinom djetetu.

"Kada sam bila u teškoj situaciji, obratila sam se Toniju. Bez puno razmišljanja, odmah je bio spreman pomoći – podmirio je stanarinu, režije, pa čak i osigurao kinderbet za moje dijete. Prošlo je mnogo godina, ali to se ne zaboravlja. Zato se moj sin danas zove Toni – u znak zahvalnosti prema čovjeku koji je bio tu kada je bilo najpotrebnije", ispričala je majka, želeći podijeliti priču o nesebičnosti i dobrom srcu jednog od najomiljenijih glazbenika regije.

Ova priča još jednom potvrđuje da humanost i empatija ostavljaju neizbrisiv trag te da su pravi heroji često oni koji pomažu iz sjene. Toni Cetinski svojim djelima dokazuje da nije samo vrhunski glazbenik, već i čovjek velikog srca – uvijek spreman stati uz one kojima je pomoć najpotrebnija.

Foto: Facebook screenshot

Podjsetimo, popularni glazbenik tri mjeseca je pauzirao od koncerata kako bi se odmorio, ali i što više vremena provodio na moru.

"Često sam na moru, skoro svaki dan, žena će poludjeti već s tim, tamo je mir, zen, svježi zrak i ne možeš nego biti dobro", rekao je za In Magazin Tony koji se toliko zaljubio u ribolov da svaki slobodan trenutak provodi pecajući. Uz suprugu Dubravku promijenio je prehranu, jede ribu minimalno dva puta na tjedan, a rezultat svega je 13 kilograma manje na vagi.

"Uz svoju suprugu živim korizmu cijelu godinu i imamo dva dana u tjednu post i to ne zato što moramo ili fanatično želimo, nego jednostavno tako sam se naviknuo", objasnio je. Kad nije na moru, Tony sa suprugom voli provoditi vrijeme u isusovačkom samostanu.

"U Opatiji, preko puta stana gdje smo živjeli, samostan je i mi smo tamo njima pomagali, kuhali, prali posuđe, sve te normalne stvari izvan tog teološkog, a tu hoćeš – nećeš svaki dan naučiš neku priču", rekao je. Ovih dana njegov album "Ljubav i bol" dobio je svoje vinilno izdanje u povodu 30. godišnjice izlaska. ''Danas se pokazalo da je to kolekcija hitova iako tad nismo tako razmišljali, baš smo radili rasterećeni'', kaže. "Ja sam zaljubljen", "23. PROSINAC" i niz drugih hitova nalaze se upravo na ovom kultnom izdanju. Zvuk koji je tada Tony s producentom Guidom Mineom donio bio je potpuni izlazak iz njegove zone komfora.

''To je nešto što je novo bilo, novi zvuk, sjećam se da je Guido Mineo, di god bi izlazili, on bi još to preslušavao u svom automobilu. 'Daj dođi čut', u autu je preslušavao sve. Išao je po klubovima i nije govorio o kome se radi nego je nagovarao DJ-ja: 'Ajde da vidimo kako će reagirati publika!' Puštao je demo-snimke da vidi reakciju'', prisjetio se Tony. Zanimljivo je i da je pjesmu "23. prosinac" snimio bolestan.

''Totalno bolestan, imao sam anginu, začepljen nos, grlo, i htio sam ponoviti snimanje, ali Guido je rekao da ne, da se baš zbog toga ta patnja bolje čuje, osjeti'', rekao je Tony.

Glazbenik je prijašnjih mjeseci imao dosta problema s hakerima. Naime, nedavno je objavio da mu je hakiran i otet službeni profil na Instagramu. Prije toga objavio je kako na društvenim mrežama postoji hrpa lažnih profila s njegovim imenom. Cetinski je pokazao kako postoji gomila lažnih profila koji se koriste njegovim identitetom kako bi prevarili ljude.