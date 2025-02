Dio djevojaka kritizirao Šimu, a show napustile Maja Š. i Sarah

Na rasporedu je još jedan cocktail-party. Neke su dame bile itekako spremne, a neke prilično oprezne. "Sa svim curama se previše ponavljaju neke iste stvari i da, u biti, ovdje nitko nikome ne može vjerovati“, kazala je Maida. Nove djevojke, Selma, Tamara i Milica, poručile su kako o nekim djevojkama u kući još nisu uspjele stvoriti mišljenje, a kad je o Šimi i Milošu riječ, obojici će dati priliku. Sarah i Maja Š. i dalje su se držale dalje od ostatka ekipe.

Šime se pridružio djevojkama i započeo razgovor s novima. Laura i ostatak djevojaka sve su budno pratile i komentirale. Zaključile su kako ljubomora sve više raste. „Mene uopće ne zanima što neke cure nisu dobile priliku. Nebitne su, nemaju karizmu i ne trebaju dobiti priliku“, Selma je komentirala. Šime se odvojio s Glorijom, koja mu je priznala da s njim osjeća ono što Miloš u njoj još nije uspio probuditi. Šime joj je predao ružu, koju je ona prihvatila, no priznala je da ne živi od riječi već od djela.

„Gdje ima dima, ima i vatre. Šime je trenutno pod velikim povećalom. Čekam njegov sljedeći potez“, istaknula je. Miloš je na razgovor prvo odlučio pozvati Suzanu. Kazao je da mu njezina energija odgovara, no on je za nju i dalje bio previše miran. Miloš je odlučio upoznati i novu kandidatkinju Tamaru. „Teško dajem pažnju dvama muškarcima, i to mi je bio šok kad sam došla ovdje... Odjednom dva“, priznala mu je, „Nadam se da nisam uvrijedila Šimu, ali na prvi pogled, ti si meni divan i ne želim trošiti energiju na njega“. „Mislim da i Šime zaslužuje šansu da ga upoznaš“, smatrao je Miloš.

„Osjećam tvoju energiju i prija mi. Želim ostati ovdje zbog tebe“, priznala je da osjeća itekakvu privlačnost. Iduća Šimina odabranica bila je Mia. Priznala mu je da neke djevojke ponekad ističu i njegove mane, no njoj je ugodno razgovarati s njim. „Kažu da svakoj isto priča“, kazala je Mia. „Mijina opaska mi je samo potvrda da nije ovo baš sve samo zezancija, da je puno više toga u igri – osjećaji, ozbiljnost, sve“, Šime je komentirao. Šime se zatim odvojio i s Barbarom, koja mu je također predbacila neke stvari: „Generalno mišljenje cura o tebi je da si neozbiljan... Zašto svaka dođe nakon dejta s tobom i kaže da si egoist, neozbiljan...“

„Ne znam što je to večeras! Treći razgovor večeras imaju tu istu temu koja se provlači... S druge strane, meni se čini da cure stvarno uživaju dok smo zajedno. Bar ja uživamo u njihovu društvu“, iznenađen je bio Šime, a Barbara je zbog iskrenosti zaradila ružu. „Mislim da se polako zaljubljujem u Šimu, stvarno... Ne znam, nešto ima, ima te neke okice, ima neku energiju... Ne znam kakav je prema drugim curama, ali ja sam osjetila tu energiju i stvarno mislim da možemo biti skupa samo da imamo dejt“, smatrala je, pak, Selma. Dio djevojaka primijetio je kako se Maida cijelu večer drži na distanci. Priznala je Ani kako je Miloš nije ni pozdravio, a Ana je kazala kako ni ona nije dobila nijednu Šiminu riječ. To je primijetio i Miloš te sjeo kraj Maide kako bi vidio u čemu je riječ, a djevojke su i to iskomentirale: „Maida voli pažnju. Gle, odmah osmijeh ima sad, sad se vratila na svoje mjesto!“

Miloš i Maida pokušali su riješiti sve sitne nesuglasice koje su imali. Zamjerila mu je što ju je komentirao s Laurom njoj iza leđa. Miloš joj se ispričao ako je u nečemu pogriješio te kazao kako se radilo samo o šali, a razgovor su ipak završili dugim zagrljajem. „Taj zagrljaj mi nije ništa značio u životu. Jako sam emotivna, netko tko nema problem s pokazivanjem svojih emocija. Ali ako netko iskoristi moje emocije protiv mene, naletjet će na takve zidove i njih je onda jako teško srušiti“, otkrila je tajnovito, „Došla sam do nekih zaključaka, sve je bilo predobro da bi bilo istinito.“ Uslijedila je nova napeta ceremonija. Barbara je bila jedina djevojka koja je zaradila obje ruže Gospode Savršenih i može biti posve opuštena. Obje ruže zaradile su Suzana, Ana, Milica, Maja G., Selma, Nina, Laura, Marinela, Glorija, Maida, Vanja, Valentina.

Šime je odlučio da Tamari ovaj put neće dodijeliti ružu pa se na mjesto vratila samo s Miloševom. Mia je odlučila prihvatiti Miloševu, a odbiti Šiminu ružu: „Stekla sam dojam da nisi dovoljno zainteresiran za mene, da te ne zanimam. Nadam se da će biti prilike da ispraviš.“ Ostale su samo dvije ruže na pladnju i tri djevojke – Sarah, Polina i Maja Š. Šime je prozvao Polinu i dao joj svoju ružu, a isto je napravio i Miloš. Drugim riječima, Maja Š. i Sarah napuštaju show, no nisu im previše zamjerile. „Ako s jedne strane imamo 15 djevojaka koje se slažu, a s druge strane imamo dvije... I ovih 15 ne kaže ništa protiv njih, a one govore da ovih 15 ne valja. Nešto je tu naopako“, poručio je Šime, a složio se i Miloš. „Stvarno sam sebe iznenadila koliko sam jaka osoba i koliko mogu neke stvari podnijeti, a da to nisam ni znala... Stvorilo se jedno divno prijateljstvo... Nije mi nimalo žao i ne kajem se“, zaključila je Maja.

„Sve ovo je jedno predivno iskustvo i mislim da sam kroz ovo putovanje upoznala sebe, baš dobro. I da sam shvatila da ti zapravo ne treba nitko pored tebe. Dobro, Maja je tu došla slučajno, ali u principu, shvatila sam da ti ne treba puno ljudi oko tebe da bi shvatio da vrijediš“, otkrila je i Sarah. Show 'Gospodin Savršeni' pogledajte odmah na platformi Voyo. Na RTL-u ga ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati.

