Dino Jelusić: 'Svirka s Whitesnakeom nema veze s mojim snovima. Sanjam drukčije stvari!'

Dino Jelusić, jedan od najboljih svjetskih vokala i multiinstrumentalista, nedavno je krenuo na dugoočekivanu oproštajnu turneju kultnog benda Whitesnake, predvođenog legendarnim Davidom Coverdaleom. Da pozornicom ne dominira samo kao frontmen nego i kao instrumentalist, pokazale su Dinine solaže na keytaru, koje su već nakon prvog koncerta u Dublinu postale viralne na društvenim mrežama i YouTubeu.

Mnogo poruka

Prošlog ponedjeljka turneja se zaustavila u Londonu, gdje je Whitesnake zajedno s grupama Europe i Foreigner održao spektakularni koncert u rasprodanoj O2 Areni! Legendarni Coverdale tada je posebno predstavio Jelusića nazvavši ga "hrvatskim ponosom".

– Super je bilo. Bilo je potpuno drukčije nego na probama, puno više iscrpljujuće jer smo se na probama štedjeli, a pošto pjevam 80 posto pjesama i pokrivam puno dijelova dok sviram, to je potpuno novi element za mene – javio nam se nakon koncerta u Londonu, Dino, koji je prvi put u karijeri back-vokal, a ne frontmen.

– Čudan je to osjećaj, ali s obzirom na to da sam tu da ispratim jednu od najvećih rock-legendi, sviđa mi se ta pozicija. Svi smo tu za njega i njegovu oproštajnu turneju. Nevjerojatno je da je većina fanova Whitesnakea znala za mene i prije mog ulaska u bend. Dobio sam puno poruka fanova, koji su pozdravili moj dolazak u Whitesnake. Pripremali smo se dva tjedna po osam sati dnevno. Dosta jak tempo, ali kad se sjetim da za Trans Siberian Orchestra pripreme traju jednako, samo dvanaest sati dnevno, ovo je bilo lakše – rekao nam je Dino, koji se odmah sprijateljio sa svima u bendu.

Foto: Ilustracija/Tomislav Miletic/PIXSELL 02.08.2021., Zagreb - Glazbenik Dino Jelusic. Photo: Tomislav Miletic/PIXSELL – Svi su super, ekipa smo. Budući da su to ljudi koji su u svojim karijerama svirali sa Ozzijem, Aliceom Cooperom i svima živima, svega sam se naslušao, ha, ha. Iskreno, dobro mi dođu slobodni dani. Uhvatio sam nekakvu virozu, već danima nisam potpuno svoj energetski, tako da sam samo na pozornici sto posto, ostalo vrijeme sam u hotelu i odmaram se, tu i tamo odem na kavu s nekim frendom, jer znam sve žive u svim gradovima, svi muzičari su umreženi – kaže Dino, koji jedva čeka zagrebački koncert Whitesnakea 3. srpnja. S obzirom na to da će nastupiti u rodnom gradu, mnoge zanima i hoće li možda imati prilike otpjevati neku pjesmu kao glavni vokal.

Legalna pitanja

– To me jako puno ljudi pitalo. Ali meni je ova uloga sasvim okej. Ne želim uopće imati pressing dobivanja glavnog vokala u legendarnom bendu, jer imam svoj bend i tamo sam svoj čovjek. To je na Davidu – kaže Dino, koji osim s Whitesnakeom radi na novom materijalu i sa svojim bendom Animal Drive.

– Čekam da se riješe neka legalna pitanja s kojima se, nažalost, borim već dvije godine. Imamo gotov album na kojem smo radili više od dvije godine i to zvuči za poludjeti – otkrio nam je Dino, koji je karijeru počeo pobjedom na Dječjem Eurosongu 2003. godine. Sa zanimanjem je pratio i ovogodišnji Eurosong.

– Mijina pjesma mi je možda malo predvidljiva, jer smo opet htjeli ići na zicer. A pokazalo se, posebno prošle godine, da nema zicera, nego je stvar osvajanja iskrenošću. Time ne govorim da Mia nije iskrena, samo je pjesma nešto što se već čulo na tržištu. Iskreno, toliko mi je bizaran nastup Konstrakte da ne znam ni sam. Ne znam je l' bih to uopće nazvao pjesmom ili činom – kaže Dino, koji ne zna ni sam bi li se možda iduće godine prijavio na Eurosong, točno na 20. obljetnicu s pobjedom na Dječjem Eurosongu.

– Rock-publika ne oprašta "prodaju" i "izdaju". Eurosong je realno daleko od renomiranog događaja po pitanju muzike, tu i tamo pojavi se netko tko dođe s fenomenalnom pjesmom, ostalo je stvarno samo show i tko će dobiti bizarniju ideju. Tako da bih možda to napravio, ali bilo bi pod vlastitim uvjetima. S druge strane, ne želim izgubiti vjernu publiku do koje je bilo teško doći, posebno od vremena "Prve ljubavi" do danas – iskreno će glazbenik kojem, kaže, svirka s Whitesnakeom nije ostvarenje sna.

– Svirka s Whitesnakeom nema veze s mojim snovima. Ja sanjam malo drukčije stvari. Napuniti sve ove dvorane s Kellerom, Brodom i Lepoglavcem tijekom 7-8 godina. To je san. Samo da se riješe legalna pitanja i problemi i već imamo golem broj poziva i velike planove za van. Dotad – Whitesnake i ispraćaj legende – zaključio je Jelusić.

