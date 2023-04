Denis izgubio kontrolu pa podivljao i svoj tim ostavio u nevjerici: 'Ne pravite se ludi'

Napeti odnosi u plavom plemenu kulminirat će nakon još jednog natjecanja za totem plemenskog imuniteta. „Ta Družba Pere Kvržice odlučila je izbaciti jednog po jednog člana koji su možda i najvrjedniji u Survivoru i po meni će ova igra postati dječje igralište“, komentirala je odnose u plemenu Marina s Amerom koji smatra da mu je Leo za vrijeme prethodnog plemenskog vijeća dao glas jer se nije htio miješati u svađe na relaciji Marina-Antonia. Marina pak misli da se Leo želi postaviti kao vođa te da će sljedećeg izbaciti Amera.

Za to vrijeme crveno pleme likuje nad lošim odnosima u suparničkom taboru. „Nismo se nadali da će biti pet naprama pet u glasanju. To nas je jako obradovalo jer svi koji nisu htjeli reći za koga žele glasati, to su morali napraviti javno“, kaže Nataša. Crvenima je jasno da plavi ne žele Marinu u plemenu, a to im odgovara, jer je Marina jak igrač i velika konkurencija u natjecanjima.

U još jednoj igri za plemenski imunitet plemena će odmjeriti snage na bazenu. Novo plemensko vijeće donijet će nove trzavice, a najburnije će reagirati Denis kada Anđelu, Noru, Filipa i Antoniju u dramatičnom i glasnom nastupu optuži da pričaju protiv njega. „Ne pravite se ludi“, reći će im povišenog tona te nastaviti s optužbama: „Ti pričaš protiv mene, i ti pričaš protiv mene, i ti pričaš protiv mene…!“. Denis, koji je dosad ostavio dojam samozatajnog i nenametljivog kandidata, potpuno će izgubiti kontrolu i iznenaditi svoje suigrače, a što ga je izbacilo iz takta doznajte u večerašnjoj epizodi.

Najnovija događanja u plavom i crvenom plemenu ne propustite pogledati u Survivoru na Novoj TV.

